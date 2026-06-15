Russische Doppelschläge: Vier Feuerwehrleute in Charkiw getötet

Bei einem weiteren russischen Angriff auf die ukrainische Stadt Charkiw kamen vier Feuerwehrleute ums Leben, die nach einem ersten Einschlag zur Rettung von Zivilisten eilten. Die Taktik der doppelten Schläge zielt gezielt auf Einsatzkräfte.

In der ostukrainischen Stadt Charkiw hat Russland erneut einen perfiden Doppelschlag ausgeführt. In der Nacht zum Montag griff die russische Armee zunächst mit Raketen und später mit einer Kampfdrohne iranischer Bauart zwei Stadtteile an.

Der erste Angriff ereignete sich um 1.24 Uhr, zwölf Minuten später detonierte die Drohne. Als die Einsatzkräfte der 6. Staatlichen Feuerwehr- und Rettungseinheit zu den Einsatzorten eilten, um Zivilisten zu retten und Brände zu löschen, traf der zweite Schlag mit voller Wucht. Vier Feuerwehrleute kamen dabei ums Leben, mehrere weitere wurden verletzt.

Die Taktik der doppelten Schläge ist eine gezielte Methode der Russen, um Helfer zu töten, die nach dem ersten Angriff zur Hilfe kommen. Der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko bestätigte die Todesfälle und sprach den Hinterbliebenen sein Beileid aus. Auf seinem Telegram-Kanal nannte er die getöteten Feuerwehrleute Helden ohne Waffen. Die Einsatzkräfte hätten ihr Leben riskiert, um andere zu retten, und seien dafür mit dem Tod bestraft worden.

Der Chef des staatlichen Katastrophenschutzdienstes DSNS, Andrii Danyk, bezeichnete die Nacht als eine weitere tragische Nacht für die Ukraine und insbesondere für seinen Dienst. Der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terechow, sprach von einem heimtückischen zweiten Schlag, der bewusst die Retter ins Visier genommen habe. Diese widerwärtige Taktik ist nicht neu. Bereits seit dem ersten Kriegsjahr 2022 setzt Russland auf Doppelschläge, um Einsatzkräfte wie Feuerwehrleute, Polizisten, Sanitäter und zivile Helfer zu töten.

Die Methode wurde auch im syrischen Bürgerkrieg angewendet. Ziel ist es, nicht nur die Infrastruktur zu zerstören, sondern auch diejenigen zu treffen, die diese Infrastruktur wieder aufbauen und die Zivilbevölkerung schützen sollen. In der vergangenen Nacht griff Russland neben Charkiw auch viele weitere ukrainische Städte mit massiven Drohnen- und Raketenangriffen an. Insgesamt kamen elf Menschen ums Leben.

In Kiew wurde ein Wohngebiet getroffen, das Feuer konnte am Montagmorgen gelöscht werden. Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj handelt es sich bei diesem Angriff um eines der bislang schwersten Verbrechen Russlands gegen die christliche Kultur. Er betonte, dass die Weltgemeinschaft diese Gräueltaten nicht ignorieren dürfe. Die ukrainische Regierung fordert weitere internationale Unterstützung, insbesondere bei der Luftabwehr.

Nur durch eine effektive Abwehr könnten solche Angriffe verhindert werden. Die Rettungskräfte arbeiten unter extremen Bedingungen, oft ohne ausreichende Schutzausrüstung. Die ständige Bedrohung durch Doppelschläge macht ihren Einsatz noch gefährlicher. Die ukrainische Gesellschaft zeigt sich solidarisch mit den Familien der getöteten Feuerwehrleute.

In den sozialen Medien wird ihrer gedacht, und viele betonen ihre Opferbereitschaft. Der Angriff auf Charkiw ist ein weiteres Beispiel für die menschenverachtende Kriegsführung Russlands, die nicht zwischen Kombattanten und Zivilisten unterscheidet. Die internationale Gemeinschaft muss diese Verbrechen dokumentieren und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen





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