Russische Drohne beschädigt Schutzhülle von Tschernobyl

Eine russische Drohne hat die Schutzhülle um das stillgelegte Atomkraftwerk Tschernobyl beschädigt. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) bestätigte den Vorfall, der im Zusammenhang mit dem anhaltenden Krieg in der Ukraine steht.

Das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl war wieder im Mittelpunkt eines internationalen Konflikts geraten. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wurde die Schutzhülle um das fast 40 Jahre alte havarierte Kernkraftwerk in der Nacht von einer russischen Drohne beschädigt. Ein Feuer sei gelöscht worden, die Strahlenbelastung sei nicht erhöht, schrieb Selenskyj bei Telegram. Die Schäden seien aber bedeutend.

\„Es gibt ein Land in der Welt, das solche Objekte angreifen kann, dass die Territorien von Atomkraftwerken besetzt und Kampfhandlungen führt, ohne überhaupt über die Konsequenzen nachzudenken - und das ist das heutige Russland“, betonte Selenskyj in seiner Erklärung. \Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) bestätigte den Vorfall. In der Nacht gegen 1:50 Uhr Ortszeit (0:50 Uhr MEZ) hätten die dort stationierten internationalen Atombeobachter eine Explosion am Sarkophag um den havarierten Reaktor vier gehört. Sie seien dann darüber informiert worden, dass eine Drohne die Überdachung des AKW getroffen habe, heißt es in einer Mitteilung der IAEA. \Am 26. April 1986 explodierte in dem damals sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ein Reaktor. Die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl gilt als weltweit schwerster Reaktorunfall. Wegen der Strahlung musste nicht nur das Kraftwerk stillgelegt, sondern auch anliegende Ortschaften evakuiert werden. Bei den Rettungs- und Bergungsarbeiten erlitten Tausende Menschen schwere Strahlenschäden. Über dem ersten Schutzschild wurde mit internationaler Hilfe ab 2010 ein neuer Sarkophag gebaut, der offiziell 2019 eingeweiht wurde





mz_de / 🏆 115. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Tschernobyl Atomkraftwerk Russland Ukraine IAEA

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Russische Drohne beschädigt Schutzhülle von TschernobylEine russische Drohne hat die Schutzhülle des Atomkraftwerks Tschernobyl beschädigt. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA bestätigte den Vorfall. Ukrainische Behörden berichten von bedeutenden Schäden, die Strahlenbelastung ist laut Selenskyj aber nicht erhöht.

Weiterlesen »

Selenskyj: Russische Drohne hat Tschernobyl-Hülle beschädigtKiew - Immer wieder beschießt Russland strategisch wichtige Objekte in der Ukraine. Nun hat eine Drohne mit dem stillgelegten AKW Tschernobyl ein besonders sensibles Objekt getroffen.

Weiterlesen »

Selenskyj: Russische Drohne hat Tschernobyl-Hülle beschädigtImmer wieder beschießt Russland strategisch wichtige Objekte in der Ukraine. Nun hat eine Drohne mit dem stillgelegten AKW Tschernobyl ein besonders sensibles Objekt getroffen.

Weiterlesen »

Russische Drohne beschädigt Tschernobyl-SchutzmantelUkrainischer Präsident Selenskyj berichtet von einem Drohnenangriff auf Tschernobyl. Internationale Reaktionen auf den Angriff und Diskussionen über die Ukraine-Krise auf der Münchner Sicherheitskonferenz.

Weiterlesen »

Selenskyj: Tschernobyl-Schutzhülle durch Russland beschädigtEin russischer Drohnenangriff hat nach Angaben der Ukraine die Schutzkuppel in Tschernobyl getroffen. Ein Feuer sei gelöscht, der Schaden jedoch groß.

Weiterlesen »

Drohne in ehemaligem AKW Tschernobyl eingeschlagenEin Schutzbau bedeckt den explodierten Reaktor im ehemaligen Kernkraftwerk Tschernobyl (Archivbild).

Weiterlesen »