Russische Drohne in Rumänien: Explosion in Wohnhaus und Panikattacken

Ein russischer Angriff auf die Ukraine hat in der Nacht zum Freitag eine Drohne in ein zehnstöckiges Wohnhaus in Galati, Rumänien, einprangen. Es gab Verletzte und Panikattacken, und die Explosion beschädigte zwei Treppenhäuser und fünf Autos.

Bei einem russischen Angriff auf die Ukraine ist in der Nacht zum Freitag eine Drohne in ein zehnstöckiges Wohnhaus in der Rumänischen Hafenstadt Galati , Rumänien , einprang.

Laut Agerpres wurden eine Frau und ihr Kind mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, während zwei weitere Personen vor Ort wegen Panikattacken behandelt wurden. Die Explosion habe zwei Treppenhäuser in Mitleidenschaft gezogen und fünf Autos beschädigt, sagte Vize-Innenminister Raed Arafat dem Sender Digi24. Es sei das erste Mal, dass eine Drohne ein dicht besiedeltes Gebiet in Rumänien getroffen habe. Feuerwehrleute und Polizeikräfte sind am 29.

Mai 2026 in Galati, Rumänien, am Ort einer Explosion in einem Wohnblock im Einsatz, um den Angriff zu überwachen. Die Piloten seien autorisiert gewesen, Drohnen abzuschießen, hieß es





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