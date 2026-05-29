Russische Drohne trifft Wohnhaus in rumänischer Grenzstadt - zwei Verletzte

Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Hafenstadt Ismajil ist eine Drohne in der rumänischen Grenzstadt Galati in ein zehnstöckiges Wohnhaus eingeschlagen. Zwei Menschen wurden verletzt, die rumänische Regierung spricht von einer schweren Eskalation.

Es war eine Nacht der Angst in der rumänischen Grenzstadt Galati. In den frühen Morgenstunden schlug eine russische Drohne in ein zehnstöckiges Wohnhaus ein. Die Explosion erschütterte die gesamte Nachbarschaft, zwei Menschen - eine Frau und ihr Kind - erlitten leichte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Zwei weitere Personen wurden wegen Panikattacken vor Ort behandelt. Rund 70 Bewohner mussten evakuiert werden. Die Feuerwehr und Rettungsteams waren die ganze Nacht im Einsatz. Der Brand, der nach der Detonation ausgebrochen war, konnte gelöscht werden, jedoch wurden zwei Treppenhäuser und fünf Autos beschädigt.

Es ist das erste Mal, dass eine Drohne ein dicht besiedeltes Gebiet in Rumänien getroffen hat. Vize-Innenminister Raed Arafat bezeichnete den Vorfall als äußerst ernst. Die rumänische Luftwaffe ließ zwei F-16-Kampfflugzeuge und einen Militärhubschrauber aufsteigen, um mögliche weitere Drohnen abzufangen. Die Behörden riefen die Bewohner der Grenzregionen Braila, Galati und Tulcea auf, Schutz zu suchen.

Die rumänische Regierung reagierte umgehend und scharf. Außenministerin Oana Toiu bestellte den russischen Botschafter ein und kündigte Konsequenzen für die diplomatischen Beziehungen an. Das Außenministerium in Bukarest verurteilte den Angriff als schwere und unverantwortliche Eskalation und betonte, dass Russland die direkte Verantwortung trage. Man werde mit maximaler Entschlossenheit dafür eintreten, den internationalen Druck auf Russland zu verstärken.

Auch die Nato verurteilte den Vorfall und sprach von Rücksichtslosigkeit. Generalsekretär Mark Rutte wurde informiert. Rumänien forderte seine Verbündeten auf, zusätzliche Drohnen-Abwehrsysteme zu verlegen. Die Nato erklärte, sie werde ihre Verteidigung gegen alle Bedrohungen, einschließlich Drohnen, weiter verstärken.

Der Drohnenangriff erfolgte im Rahmen eines russischen Angriffs auf den ukrainischen Hafen Ismajil in der Oblast Odessa, der nur etwa 90 Kilometer von Galati entfernt liegt. Ismajil ist der größte ukrainische Hafen an der Donau und ein strategisch wichtiges Ziel. In den letzten Monaten haben russische Drohnen mehrfach den rumänischen Luftraum verletzt. Laut Verteidigungsministerium gab es bereits 28 solche Vorfälle.

Im April hatte eine Drohne in Galati einen Strommast beschädigt, wobei keine Verletzten zu beklagen waren. Der aktuelle Vorfall stellt jedoch eine deutliche Eskalation dar, da erstmals ein Wohngebiet getroffen wurde. Die Bewohner der Stadt sind verunsichert, viele fragen sich, ob die Luftabwehr ausreicht. Rumänien als Nato-Mitglied hat sich solidarisch mit der Ukraine gezeigt, aber dieser Angriff zeigt die Verwundbarkeit auch auf dem eigenen Territorium.

Der Vorfall ereignete sich während eines russischen Drohnenangriffs auf den ukrainischen Hafen Ismajil. Eine weitere Drohne ohne Sprengladung mit einer Spannweite von etwa drei Metern wurde im Nordwesten Rumäniens gefunden. Dies deutet darauf hin, dass russische Drohnen möglicherweise abirren oder gezielt über rumänisches Gebiet fliegen. Die rumänische Regierung hat die Nato um Unterstützung gebeten, insbesondere um moderne Drohnenabwehrsysteme.

Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Lage mit Sorge. Die USA und EU haben Rumänien ihre Solidarität zugesichert. Es bleibt abzuwarten, wie Russland auf die diplomatischen Schritte reagieren wird. Klar ist, dass der Vorfall die Sicherheitslage in der Region weiter verschärft





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