Russische Fregatte gibt Warnschüsse im Ärmelkanal ab - G7 beschließt neue Sanktionen und innenpolitische Versorgungsprobleme in Russland

Mehrere Vorkommnisse prägen die aktuelle Berichterstattung: Im Ärmelkanal gab die russische Fregatte Admiral Grigorowitsch Warnschüsse auf eine zivile Yacht ab, was Moskau als regelkonform verteidigt. Gleichzeitig kündigen Großbritannien und Kanada beim G7-Gipfel neue Sanktionen gegen Russlands Schattenflotte und Rüstungsindustrie an. Im Inland führt Russland unterdessen Kraftstoffrationierungen an Tankstellen ein, während Drohnenangriffe auf Raffinerien und ein Öldepot "schwarzen Regen" verursachen. Die ukrainische Seite rechnet mit zweijährigen Wiederaufbauarbeiten nach Angriffen.

Wie bereits berichtet, soll ein russisches Kriegsschiff im Ärmelkanal Warnschüsse auf eine Yacht abgegeben haben. Inzwischen hat das russische Verteidigungsministerium den Vorfall bestätigt. Die Yacht habe auf mehrere Kontaktversuche nicht reagiert und die Distanz immer weiter verringert.

Bei einer Entfernung von 150 Metern habe der Kapitän der Fregatte dann den Befehl zum Eröffnen der Warnschüsse gegeben.

"Die Besatzung der Fregatte 'Admiral Grigorowitsch' hat in strenger Übereinkunft mit den international geltenden Schifffahrtsregeln gehandelt und alles getan, um den Vorfall zu verhindern", betont das Ministerium in Moskau. Bundeskanzler Friedrich Merz zeigt sich nach Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump und den übrigen G7-Staats- und Regierungschefs zuversichtlich mit Blick auf ein gemeinsames Vorgehen im Ukraine-Krieg.

Er empfinde einen "gewissen Grad des Optimismus, dass wir als Europäer und Amerikaner gemeinsam den Krieg beenden", sagt der CDU-Politiker am Rand des G7-Gipfels im französischen Evian. Er habe Trump "aufmerksam und kooperativ" zuhören sehen. Alle G7-Partner seien sich einig, den "Druck auf Moskau zu erhöhen, um Russland an den Verhandlungstisch zu bringen", erklärt Merz.

"Wir sind bereit zu Friedensgesprächen. " Nach einem Drohnenangriff auf ein Öldepot teilen Menschen in Jaroslawl Fotos und Videos von "schwarzem Regen". Sie zeigen dunkle Ablagerungen auf Autos, Fenstern und Balkonen. Die russische Regierung hält den "Ruß" für ungefährlich.

In Kiew sind nach Angaben ihres Direktors womöglich langwierig.

"Nach Einschätzung unserer Experten könnten die Restaurierungs- und Sanierungsarbeiten etwa zwei Jahre dauern - sofern alles reibungslos verläuft", sagt Maksym Ostapenko Journalisten vor Ort. Der Schaden an der Anlage beläuft sich ihm zufolge auf umgerechnet rund 9,6 Millionen Euro. Matrosen einer russischen Fregatte haben Berichten zufolge im Ärmelkanal Warnschüsse auf eine zivile Yacht abgegeben, die sich dem Schiff genähert haben soll. Dies unter Berufung auf eine mit dem Vorfall vertraute Quelle.

Der Vorfall habe die russische Fregatte "Admiral Grigorowitsch" betroffen, sagte die Quelle unter der Bedingung der Anonymität. Laut Sky News soll sich der Vorfall am späten Dienstagvormittag ereignet haben. Die Besatzung der in Großbritannien registrierten Yacht habe die Warnschüsse gemeldet, verlautete nach Bericht der AFP aus britischen Verteidigungskreisen. Der Vorfall soll sich rund 20 Seemeilen südlich der Isle of Wight ereignet haben.

Ein Sprecher des britischen Verteidigungsministeriums erklärte: "Wir untersuchen Berichte über einen Vorfall im Ärmelkanal.

" Erst am Sonntag hatte das britische Militär einen mit Sanktionen belegten Öltanker der russischen Schattenflotte im Ärmelkanal geentert. Es war der erste Einsatz dieser Art, der darauf abzielt, russische Einnahmen aus Ölgeschäften zu unterbinden, mit denen die Regierung in Moskau ihren Krieg in der Ukraine finanziert. Am Montag hatte die Marine mitgeteilt, zwei britische Schiffe hätten die russische Fregatte "Admiral Grigorowitsch" im Ärmelkanal westlich von Brest in Frankreich verfolgt. Großbritannien und Kanada erhöhen den Druck auf Russland.

Wie die Regierungschefs der beiden Länder beim G7-Gipfel im französischen Évian ankündigen, sollen unter anderem Russlands Schattenflotte und Rüstungsindustrie mit neuen Sanktionen ins Visier genommen werden. Kanadas Premier Mark Carney zufolge sollen 162 Menschen, Unternehmen und Schiffe neu auf die Sanktionsliste Ottawas kommen. Großbritannien verhängt 70 neue Sanktionen gegen Russlands Schattenflotte, Lieferketten im Rüstungsbereich und illegale Finanznetzwerke zur Umgehung von Sanktionen. Dabei soll die Beschaffung westlicher Technologie für das russische Militär unterbunden werden.

Der russische Mineralölkonzern Tatneft hat an seinen Tankstellen Obergrenzen beim Verkauf von Kraftstoffen eingeführt. Autofahrerinnen und -fahrer dürfen aktuell nur "30 Liter Benzin und 60 Liter Diesel pro Person" tanken, wie der Kundendienst von Tatneft der Nachrichtenagentur AFP telefonisch bestätigt. Das gelte an allen rund 800 Tatneft-Tankstellen. Die Ukraine hatte zuletzt ihre Drohnenangriffe auf Raffinerien in Russland verstärkt, die Rohöl zu Treibstoffen verarbeiten.

Es sei unklar, wie lange die Einkaufsbeschränkungen gelten werden, sagt ein Mitarbeiter des Tatneft-Kundenservices. Einen Grund für die Regelung wollte er nicht nennen. Das Unternehmen riet Kundinnen und Kunden außerdem, wegen Problemen mit elektronischen Zahlungsmitteln mit Bargeld zu zahlen. In der vergangenen Woche hatte das russische Energieministerium eingeräumt, dass Energiekonzerne "vorübergehend Schwierigkeiten mit der Treibstoffversorgung" in südlichen Regionen wegen eines Anstiegs der "feindlichen Luftangriffe" hätten.

Schon im April führte das Land einen Exportverbot für Benzin ein, das zunächst bis Ende Juli gelten soll





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