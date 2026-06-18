Russische Hauptstadt Moskau unter Angriffen ukrainischer Drohnen

Die Flugabwehr der russischen Hauptstadt Moskau hat etwa 180 Drohnen abgefangen, teilt der Bürgermeister mit. Mehreren Drohnen ist es jedoch gelungen, die Moskauer Ölverarbeitungsanlage zu erreichen.

Die Flugabwehr der russischen Hauptstadt Moskau hat etwa 180 Drohnen abgefangen, teilt der Bürgermeister mit. Mehreren Drohnen ist es jedoch gelungen, die Moskau er Ölverarbeitungsanlage zu erreichen.

Bei einem neuen schweren ukrainischen Drohnenangriff auf Moskau ist eine Raffinerie in Brand geraten. Die Flugabwehr der russischen Hauptstadt habe etwa 180 Drohnen abgefangen, teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin mit. Mehreren Drohnen sei es aber gelungen, die Moskauer Ölverarbeitungsanlage zu erreichen. Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg. Bei einem neuen schweren ukrainischen Drohnenangriff auf Moskau ist eine Raffinerie in Brand geraten. Die Flugabwehr der russischen Hauptstadt habe etwa 180 Drohnen abgefangen, teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin mit. Mehreren Drohnen ist es aber gelungen, die Moskauer Ölverarbeitungsanlage zu erreichen.

Laut dem unabhängigen Internetportal gibt es mindestens fünf Brandherde in der Raffinerie. Auf in sozialen Medien geteilten Videos sind eine starke Explosion und mehrere Feuer zu sehen. Den offiziellen Angaben zufolge wurden auch ein Wohnhaus und ein großer Gartenfachmarkt in Moskau getroffen. Im Umland sei ebenfalls ein Hochhaus beschädigt worden, teilte der Gouverneur der Region, Andrej Worobjow, mit.

Über Verletzte in Moskau und Umgebung ist bislang nichts bekannt. Die Ölraffinerie im Südosten Moskaus gehört zu Gazprom Neft und ist eine der größten Anlagen in Russland mit einer Verarbeitungskapazität von elf Millionen Tonnen im Jahr. Sie deckt einen bedeutenden Teil der Treibstoffversorgung Moskaus ab. Die Ukraine griff in den vergangenen Monaten vermehrt Raffinerien im russischen Hinterland an.

Dies soll den angreifenden russischen Truppen die Treibstoffversorgung und Kremlchef Wladimir Putin die Kriegsfinanzierung erschweren. Auch andere russische Gebiete waren in der Nacht von ukrainischen Attacken betroffen. Die russische Luftabwehr fing nach Angaben der Regierung insgesamt 555 Drohnen über mehreren Regionen ab. Nach Angaben ukrainischer Behörden hat Russland die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut mit Raketen angegriffen.

In fast der ganzen Ukraine gab es Luftalarm. Der Feind greift die Hauptstadt mit ballistischen Raketen an. Bleiben Sie an sicheren Orten, bis der Luftalarm endet! , schrieb der Leiter der Militärverwaltung von Kiew, Tymur Tkatschenko, auf Telegram.

Ein Reporter der Nachrichtenagentur Reuters hörte laute Explosionen in Kiew. In der Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine wurde örtlichen Behörden zufolge eine Person bei einem Drohnenangriff getötet. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat erneut mit US-Präsident Donald Trump und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron über den Krieg in der Ukraine gesprochen. Selenskij bezeichnet das Gespräch auf X als wichtiges Koordinierungsgespräch, das viel bewirken kann.

Er dankt Trump für dessen Interesse an der Ukraine und die Bereitschaft, zu einem Frieden beizutragen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bezeichnete den G-7-Gipfel als Gastgeber als Moment des strategischen Erwachens. Die USA und die anderen G-7-Staaten wollen mit zusätzlichem Druck auf Russland die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Krieges intensivieren. In einer Erklärung der Staats- und Regierungschefs heißt es, man werde die Sanktionen verschärfen, auch im Öl- und Gassektor.

Zudem habe man vereinbart, die Lieferung von weitreichenden Waffen und Luftverteidigungskapazitäten auszuweiten. An den Beratungen nahmen neben Bundeskanzler Friedrich Merz auch die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada, der USA und Japan sowie die EU-Spitzen teil. Der ukrainischen Präsident Wolodimir Selenskij war als Gast eingeladen. Beim Einschlag einer Drohne in den Bus einer Schülermannschaft in der westrussischen Region Brjansk ist nach Angaben aus Russland eine Frau getötet worden.

Sieben Personen, darunter fünf Kinder, seien ins Krankenhaus gebracht worden, teilte das russische Gesundheitsministerium mit. Insgesamt sollen in dem Reisebus 44 Personen gesessen haben, darunter 28 Kinder einer Fußballmannschaft aus dem belarussischen Gomel. Der Bus war demnach zum Badeort Gelendschik an der russischen Schwarzmeerküste unterwegs. Eine Bestätigung von ukrainischer Seite liegt bisher nicht vor.

Die Region Brjansk liegt an der Grenze zur Ukraine. Das ukrainische Militär beschießt Fahrzeuge in der Region intensiv mit Drohnen. Ziel ist es, den Nachschub russischer Invasionstruppen in der Ukraine zu behindern.

Allerdings haben ukrainische Drohnen dabei auch schon mehrfach zivile Opfer gefordert. Das Außenministerium in Minsk verurteilte den Angriff als terroristischen Akt gegen die Zivilbevölkerung und forderte eine Erklärung für den Vorfall. Russlands Außenamtssprecherin Maria Sacharowa sprach derweil nach dem Angriff auf den Bus von einem Terrorangriff und warf der ukrainischen Führung vor, Jagd auf friedliche Bürger und insbesondere Kinder zu machen





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