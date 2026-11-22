Die russische Korvette Merkury ist nach einem mutmaßlichen Angriff ukrainischer Drohnenboote in Bengasi gesunken. Zehn Personen wurden verletzt.

Bei einem schweren Angriff in der ostlibyschen Stadt Bengasi ist am Wochenende die russische Korvette "Merkury" versenkt worden. Auf einem Anlegeplatz der Marinebasis kam es zu einer massiven Explosion, die einen riesigen Feuerball in den nächtlichen Himmel trieb. Der Einschlag führte zum vollständigen Untergang des Kriegsschiffs. Die Behörden in der östlichen Landesregion gehen von einem gezielten Schlag durch ukrainische Streitkräfte aus, was eine weitere Eskalation im Mittelmeer darstellt.

Detailanalyse des Angriffs auf die Merkury

Informationen aus militärischen Kreisen in Bengasi deuten darauf hin, dass insgesamt sechs ukrainische Drohnenboote das russische Schiff attackiert haben. Die Satellitenbildfirma "Vantor" hat Aufnahmen vom vergangenen Sonntag veröffentlicht, die das Wrack eindeutig identifizieren. Auf den Bildern ist zu erkennen, dass die Korvette vollständig gesunken ist und lediglich der Bug noch aus dem Wasser ragt. Aus den beschädigten Aufbauten des Schiffes steigt weiterhin dichter Rauch auf.

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Auf dem nahegelegenen Kai liegen zahlreiche Trümmerstücke verstreut, die von der Wucht der Explosion stammen. Anwohner berichteten lokalen Medien von mehreren heftigen Detonationen während der Nacht. In sozialen Netzwerken kursieren Videos, die den gewaltigen Feuerball festhalten. Einige Berichte erwähnten zudem die Möglichkeit eines Angriffs auf ein benachbartes Waffenlager, wobei der primäre Fokus auf dem Schiff liegt.

Verletzte und medizinische Versorgung

Die Folgen des Anschlags sind sowohl für russisches als auch für libysches Personal spürbar. Nach Angaben von Ärzten vor Ort wurden insgesamt zehn Menschen bei der Explosion leicht verletzt. Die Opfer setzen sich aus Staatsangehörigen Russlands und Libyens zusammen. Die medizinische Versorgung der Verletzten wurde sichergestellt, ohne dass es Hinweise auf schwerwiegende oder lebensbedrohliche Zustände gibt.

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Ein lokaler libyscher Fernsehsender berichtete, dass vier der Angriffsdrohnenboote im Anschluss an den Vorfall außer Gefecht gesetzt wurden. Dies deutet auf eine aktive Abwehrreaktion der lokalen Verteidigungskräfte hin. Die genaue Anzahl der getroffenen oder beschädigten Drohnen bleibt jedoch ein Thema der weiteren Ermittlungen durch die zuständigen militärischen Stellen.

Hintergrund und geopolitische Einordnung

Die "Merkury" befand sich auf ihrem Weg zurück nach Russland und hatte in Bengasi einen notwendigen Zwischenstopp eingelegt. Der Stopp diente der Aufnahme von Treibstoff und sonstigen Vorräten für die weitere Reise. Dieser Vorfall reiht sich in eine Reihe ähnlicher Angriffe ein. Bereits im März wurde der Flüssiggastanker "Arctic Metagaz" vor der libyschen Küste zerstört, wobei ebenfalls ein ukrainischer Angriff als Ursache vermutet wurde.

Die ukrainische Regierung bestätigte den aktuellen Angriff auf die Korvette zunächst nicht offiziell. Trotz der ausbleibenden offiziellen Bestätigung wird die Verwicklung in die Mittelmeeroperationen zunehmend als gesichert betrachtet. Die strategische Nutzung von unbemannten Systemen im östlichen Mittelmeer scheint eine feste Komponente der Kriegsführung zu sein.

Reaktionen der libyschen Regierung

Die Regierung in der ostlibyschen Stadt versuchte zunächst, die Lage zu beruhigen. Sie betonte, dass der Hafen, die Marinebasis und die Lager sicher seien. Das Feuer auf dem Wrack sei unter Kontrolle gebracht worden, und der normale Betrieb an den Infrastruktureinrichtungen laufe wieder auf dem üblichen Niveau ab. Dennoch zieht die internationale anerkannte Regierung im westlichen Tripolis aus dem Vorfall ernste Schlussfolgerungen.

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Tripolis warnte davor, dass fremde Konflikte nach Libyen getragen werden könnten, wenn "illegale ausländische Kräfte" Zugang zu staatlichen Einrichtungen erhalten. Diese Warnung unterstreicht die fragile Sicherheitssituation in dem faktisch gespaltenen Land. Der Angriff auf die russische Korvette markiert einen signifikanten Punkt in der regionalen Dynamik und den internationalen Verwicklungen.