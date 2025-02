Ein neues Brettspiel namens „Spezialoperation im Randgebiet“ gerät in die Schlagzeilen, da es die russische Sichtweise auf den Krieg in der Ukraine widerspiegelt.

Ein neues Brettspiel namens „Spezialoperation im Randgebiet“ gerät in die Schlagzeilen, da es die russische Propaganda und Sichtweise auf den Krieg in der Ukraine widerspiegelt. Das Spiel, das in Neonfarben designte Videospielcharaktere zeigt, befasst sich mit der „Befreiung“ der Ukraine von der „Nazi-Herrschaft“, indem Spieler Städte erobern und Widerstand gegen die vermeintliche „ Propaganda “ überwinden müssen.

Diese narrative Strategie wiederholt russische Vorwürfe und rechtfertigt den völkerrechtswidrigen Angriff. Die anonymen Entwickler hinter dem Spiel zielen darauf ab, die Spieler in eine fiktive Welt zu entführen, in der die russische Darstellung der Ereignisse als Realität dargestellt wird. Das Spiel wird auf der russischen Plattform „wildberries“ zum Verkauf angeboten, die dem westlichen Amazon ähnelt. Die Firma, die als Hersteller angegeben ist, weist jegliche Verbindung zum Spiel zurück. Ein QR-Code auf der Spielschachtel führt zu einem Telegramkanal, der das Spiel bewirbt und Spieler zum Kauf aufruft. Die Bewertungen auf „wildberries“ sind überwiegend positiv, mit wenigen Kritikern, die die Materialqualität bemängeln. Die Entwickler haben ihre Webseite mit einer neuen Version des Spiels aktualisiert, die hochwertigere Materialien und eine längere Lebensdauer bietet. Das Spiel, das ab 14 Jahren empfohlen wird, richtet sich an Familien und Gruppen von zwei bis sechs Personen. Es verspricht Strategien, unerwartete Wendungen und Spaß, indem es die Spieler in „spannende Schlachten“ entführt. Der Vergleich zum Brettspielklassiker Monopoly wird gezogen, wobei die Spieler anstelle von Immobilienstädten wie Odesa oder Kyjiw erobern. Eine Spielkartenart trägt den Buchstaben Z, der als Propagandazeichen des russischen Militärs bekannt ist, unterstreicht so die politische Botschaft des Spiels. Trotz der positiven Bewertungen und des Verkaufs auf einer etablierten Plattform bleibt die Identität der Entwickler unklar. Die Anonymität und die fehlende Transparenz hinter dem Spiel werfen Fragen nach den wahren Absichten der Macher auf. Sollte es sich bei dem Spiel um eine einfache Marketingstrategie handeln oder eine bewusste Manipulation der Konsumenten durch die Verbreitung von Propaganda? Die Grenzen zwischen Unterhaltung und politischer Agitation verschwimmen, und die Verbreitung des Spiels wirft wichtige Fragen nach der Verantwortung in der Unterhaltungsindustrie und der Möglichkeit, politische Meinungen durch scheinbar harmlose Spiele zu beeinflussen. Die Analyse des Spiels „Spezialoperation im Randgebiet“ zeigt, wie die russische Propaganda auch in vermeintlich harmlose Spiele wie Brettspiele integriert werden kann.





