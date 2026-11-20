Zwei Raketen und eine Drohne sind in Polen abgestürzt. Donald Tusk warnt vor Provokation. Die Nato reagiert auf die Verletzung des Luftraums während der Krise.

Zwei russische Raketen und eine mutmaßliche Drohne sind am Freitag auf polnischem Staatsgebiet niedergegangen. Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk stuft das Ereignis als eine mögliche gezielte Provokation durch Moskau ein. Der Vorfall ereignete sich in einer hochbrisanten Phase des Ukraine -Krieges und löste eine scharfe diplomatische Krise aus.

Details zu den Absturzorten und Trümmern

Ein Kh-101-Marschflugkörper stürzte etwa fünfzig Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt ab. Eine weitere Rakete fiel in einem Abstand von rund dreiißig Kilometern zur Grenze nieder. Die mutmaßliche düsengetriebene Drohne ging etwa in derselben Entfernung zur Grenze nieder. Bislang wurden Trümmerfunde an drei verschiedenen Orten bestätigt, erklärte der polnische Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Unter den Fundorten befindet sich die Gegend um die Ortschaft Nowy Lipowiec.

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Militärübung Koalicja 26.2 im Fokus

Die Zwischenfälle trafen auf ein laufendes, zweiwöchiges Manöver im Südosten des Landes. Seit dem neunten November bereiten sich europäische Streitkräfte dort auf mögliche Einsätze vor. Die Übung Koalicja 26.2 wird von der Koalition der Willigen organisiert. Ziel ist es, die Ukraine nach einem möglichen Kriegsende zu stabilisieren und beim Wiederaufbau ihrer Streitkräfte zu helfen. Eine russische Rakete ging etwa fünfunddreißig Kilometer von dem Gebiet der Übungen entfernt nieder.

Reaktionen der Nato und internationaler Partner

Nato-Generalsekretär Mark Rutte bezeichnete den Vorfall als eine schwerwiegende Verletzung des polnischen Luftraums. Er warnte auf der Plattform X vor der Gefahr eines eskalierenden Konflikts. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine stehe weiterhin an. Auch europäische Spitzenpolitiker reagierten scharf. Der britische Premier Andy Burnham nannte den Vorfall völlig inakzeptabel. EU-Ratspräsident António Costa warf Russland vor, weiterhin Drohungen zu verbreiten. Das deutsche Auswärtige Amt sah darin ein Beispiel für Provokationen.

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Mögliche Aktivierung von Bündnisartikeln

Jetzt steht die Frage im Mittelpunkt, wie die Nato politisch reagieren wird. Artikel fünf des Bündnisvertrags besagt, dass ein Angriff auf ein Mitglied als Angriff auf alle dreiunddreißig Bündnisstaaten betrachtet werden kann. Eine automatische Auslösung von Maßnahmen gibt es jedoch nicht. Die Mitgliedstaaten müssen die konkreten Schritte politisch beschließen. Polen könnte zudem Artikel vier aktivieren, der dringende Beratungen innerhalb des Bündnisses vorsieht. Die Nato-Mitglieder werden die Lage sorgfältig abwägen.

Warnung vor unbeabsichtigter Eskalation

Gleichzeitig warnte der britische Geheimdienstchef Matthew Jones vor einer gefährlichen Fehleinschätzung der Lage. Er führte aus, Russland suche nicht aktiv einen Krieg mit der Nato. Dennoch könnten rücksichtslose russische Aktionen jederzeit eine dramatische Eskalation auslösen. Ein weiterer Vorfall würde die Sicherheit der gesamten transatlantischen Gemeinschaft bedrohen. Die Ukraine bestätigte massive Angriffe aus der Luft in der Nacht zuvor. Mehr als vierhundert Drohnen und über einhundertzehn Raketen sollen dabei eingesetzt worden sein.