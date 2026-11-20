Ministerpräsident Donald Tusk bestätigt russische Angriffsobjekte auf polnischem Boden. Die Drohne und Marschflugkörper fallen in den Zeitenwende-Übungen der Koalition der Willigen.

Die polnische Regierung bestätigte am Freitag, dass mehrere russische Flugobjekte in den Luftraum des Landes eingedrungen und abgestürzt sind. An drei unterschiedlichen Orten konnten Trümmer geborgen werden, bei denen es sich in zwei Fällen um Marschflugkörper und in einem weiteren Fall um eine Drohne handelte. Diese Vorfälle ereigneten sich während derzeit stattfindender militärischer Manöver der Koalition der Willigen auf polnischem Boden.

Tusk benennt gezielte russische Eskalation

Ministerpräsident Donald Tusk sprach in Warschau deutlich von einer offenbar gezielten Provokation durch Russland. Er betonte mit Bestimmtheit, dass die auf polnischem Boden niedergehenden Objekte definitiv aus Russland stammen. Dies qualifiziere er als das jüngste Beispiel einer russischen Eskalation, die in die laufenden Übungen der internationalen Koalition der Willigen passt. Tusk nannte den Zeitpunkt keine zufällige Fügung, sondern eine direkte Konfrontation.

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Trümmerfunde in Nowy Lipowiec und Umgebung

In der Ortschaft Nowy Lipowiec, etwa sechzig Kilometer von der polnisch-ukrainischen Grenze entfernt, bestätigte der Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz den Abschuss einer Kh-101-Rakete. Der Landrat des benachbarten Kreises Aleksandrow beschrieb das etwa sieben Meter lange Objekt, das zu Boden stürzte und dabei ein enormes Erdbeben verursachte, das das gesamte Haus wackeln ließ. Ein weiterer Einschlag erfolgte nahe Rudnik nad Sanem, ebenfalls höchstwahrscheinlich ein Marschflugkörper.

Details zum dritten Einschlag in Molodycz

In dem Dorf Molodycz, das etwa siebenunddreißig Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt liegt, handelte es sich bei dem abgestürzten Objekt wahrscheinlich um eine düsengetriebene Drohne. Anwohner beschrieben einen lauten Knall, vergleichbar mit einem Blitzeinschlag, der sich nach ihren Angaben um sechs Uhr morgens ereignete. Diese Ereignisse zeigten die direkte Verwundbarkeit der Region trotz intensiver Luftabwehrmaßnahmen.

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Nato-Alarm und diplomatische Reaktionen

Wegen der Angriffe auf die Westukraine hatte Polen seine eigene Luftabwehr in Alarmbereitschaft versetzt. Eigene sowie verbündete Kampfflugzeuge der Nato wurden gleichzeitig aufsteigen lassen, um den Luftraum zu schützen. Die EU und Nato-Staaten zeigen sich solidarisch, wobei die NATO ihre Fähigkeit zur Abschreckung und Verteidigung weiter stärken wird. Deutschland steht in engem Austausch mit Warschau, um die Sicherheit der Allianz zu gewährleisten.

Auswirkungen auf Friedensgespräche und Verteidigung

Donald Tusk erklärte, dass diese neuen Vorfälle den Bedarf an einer starken polnischen Luftverteidigung unterstreichen. Polen sehe sich durch Moskau bedroht und rüstet massiv auf, nachdem bereits Ende Juli ein russischer Marschflugkörper vom Typ CH-101 in der Nähe von Tarnawa Kolonia abgestürzt war. Die Regierung ruft weiterhin einen Krisenstab aus Ministern und Geheimdienstvertretern zusammen, während Präsident Karol Nawrocki auf dem Laufenden gehalten wird. Tusk fordert die Teilnahme Polens an den Friedensgesprächen über die Ukraine, um die Sicherheit Europas direkt zu beeinflussen.