Ukrainische Drohnen haben russische Schiffe vor der libyschen Küste in Bengasi angegriffen. Die Vereinten Nationen verurteilen den Vorfall und fordern Aufklärung.

Ukrainische Sicherheitskräfte haben in einer nächtlichen Operation vor der Küste Ostlibyens russische Militärschiffe angegriffen. Wolodymyr Selenskyj bestätigte den Erfolg der Aktion, bei der die Korvette Merkury senkten wurde. Die Angriffe ereigneten sich in der Marinebasis der Stadt Bengasi und markieren eine unerwartete Eskalation im Krieg zwischen Russland und der Ukraine.

Drohnenangriff auf russische Flotte

Am Sonntagabend, dem 21. November 2026, drangen sieben in der Ukraine hergestellte Marine-Drohnenboote in die Hafenanlagen von Bengasi ein. Zwei Insider aus Militärkreisen der Nachrichtenagentur Reuters gaben an, dass die libyschen Seestreitkräfte mehr als 20 Drohnenboote abfangen wollten. Videoaufnahmen, die vom libyschen Sender Almasar TV gesendet wurden, zeigen Hubschrauber bei den Abfangmanövern.

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Laut dpa-Erfahrungen aus der Militärbasis in Bengasi hatten sechs ukrainische Drohnenboote das russische Schiff zunächst angegriffen. Ein libyscher Fernsehsender berichtete, dass vier dieser sechs Drohnenboote daraufhin untauglich gemacht wurden. Die Ukraine setzte bei der Operation spezielle maritime Drohnen ein, die gezielt die russischen Zielstrukturen anvisierten.

Beteiligung des ukrainischen Geheimdienstes

Am Montagmorgen schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass es sich bei den Angriffen um eine vorbildliche ukrainische Operation handelte. Er betonte, dass der Angriff eine direkte Reaktion auf Russlands Krieg sei. Der ukrainer dankte in dem Beitrag allen Kämpfern des ukrainischen Sicherheitsdienstes und der ukrainischen Streitkräfte für ihren Einsatz.

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Der renommierte US-Journalist Barack Ravid berichtete zunächst, dass es sich um eine Aktion des ukrainischen Geheimdienstes handelte. Selenskyj gab an, dass trotz aller Bemühungen des Feindes, den Angriff abzuwehren, die russische Korvette Merkurysenkten wurde. Das Ergebnis sei ein getroffenes Ziel.

UN verurteilt Verletzung der Souveränität

Die Vereinten Nationen haben die Angriffe auf die zwei Schiffe verurteilt. Die UN-Mission in dem nordafrikanischen Land (UNSMIL) äußerte in der Nacht auf Montag im Kurzbotschaftendienst X und forderte eine sofortige, unabhängige und transparente Untersuchung. Libyen sei weder in diesem noch anderen ausländischen Kriegen Partei.

Der Angriff gilt als Verletzung der libyschen Souveränität und stellte unmittelbar einen Bezug zum Krieg zwischen Russland und der Ukraine her. Eine Stellungnahme aus Russland lag zunächst nicht vor. Am Montag äußerte sich Kreml-Sprecher Dmitri Peskow allerdings zu einem nahe der russischen Insel Gogland, der dem finnischen Grenzschutz der Ukraine zugeordnet wurde.

Schäden an Korvette und Frachter

Selenskyj ergänzte, dass außerdem ein Kampfhubschrauber vom Typ Ka-27 zerstört worden sei. Das russische Trockenfrachtschiff MV Angara war ein weiteres Ziel. Satellitenaufnahmen vom 22. November 2026 zeigen, wie die russische Korvette Merkurys direkt am Kai gesunken war und nur der Bug aus dem Wasser ragte. Aus den Aufstiegen stieg Rauch empor.

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Sicherheitsdienst der Ukraine auf seiner Webseite mitteilte, soll die Mehrzweckkorvette Merkurys regelmäßig feindliche Seekonvois begleiten und insbesondere die MV Angara bewachen. Die Zerstörung dieser Schiffe stellt einen signifikanten operativen Schlag gegen die russische Präsenz in der Region dar und wirft neue Fragen zur Rolle Libyens im globalen Konflikt auf.