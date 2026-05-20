Russische Soldaten in China ausgebildet: Neue Zweifel an Chinas Neutralität

Ein Bericht von Axel Springer Global Reporter Ibrahim Naberaus. Das zeigen geheime Dokumente europäischer Nachrichtendienste, die WELT für das Axel Springer Global Reporters Network einsehen konnte. Ende 2025 führte die chinesische Volksbefreiungsarmee (PLA) demnach verdeckt Ausbildungsprogramme für mehrere Hundert russische Soldaten aus. Sie fanden an insgesamt sechs Militärstandorten in China statt.

Ein Bericht von Axel Springer Global Reporter Ibrahim Naberaus. Das zeigen geheime Dokumente europäischer Nachrichtendienste, die WELT für das Axel Springer Global Reporters Network einsehen konnte.

Ende 2025 führte die chinesische Volksbefreiungsarmee (PLA) demnach verdeckt Ausbildungsprogramme für mehrere Hundert russische Soldaten aus. Sie fanden an insgesamt sechs Militärstandorten in China statt. Unter den Teilnehmern waren Männer verschiedener Dienstgrade und Generationen, geboren zwischen den 1970er-Jahren und 2001.war in Europa auf Skepsis gestoßen. Die nun bekannt gewordene Ausbildungskooperation nährt weitere Zweifel an Pekings behaupteter Neutralität.

Auch Reuters berichtet über diese russisch-chinesische Ausbildungskooperation.



"Die gemeinsame Ausbildung signalisiert eine gemeinsame Front gegenüber dem Westen, auch wenn China öffentlich Neutralität betont", sagt der Militärexperte Nico Lange, Gründer der Denkfabrik IRIS. Die Zusammenarbeit stärke russisch-chinesische Lieferketten, etwa bei der Drohnenproduktion, die für Russlands Kriegsführung von zentraler Bedeutung sei. Der österreichische Oberst und Militäranalyst Markus Reisner sieht darin den Teil einer langfristigen chinesischen Strategie.

China versuche seit Jahren, seine Aktivitäten zu verschleiern und gezielt in einer Grauzone zu operieren. Chinesische Unternehmen lieferten Güter mit doppeltem Verwendungszweck (Dual-Use-Güter) wie Chips, Motoren und Batterien nach Russland und in die USA.



Am heutigen Mittwoch treffen sich die beiden Despoten Wladimir Putin und Xi Jinping in Peking. Beide demonstrieren seit Jahren ihre politische Nähe.

Bei einem Treffen 2023 sprach Xi von Veränderungen in der Welt, "wie wir sie seit 100 Jahren nicht gesehen haben – und wir treiben diese Veränderungen gemeinsam voran". Putin antwortete darauf: "Ich stimme zu.

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Schwerpunkt der Ausbildung für das russische Militärpersonal in China Ende 2025 waren der Einsatz unbemannter Systeme, elektronische Gegenmaßnahmen gegen Drohnen sowie moderne Gefechtssimulationen. Die russischen Soldaten trainierten sowohl an virtuellen Simulatoren, bei denen Gefechtssituationen an Bildschirmen ähnlich wie in Computerspielen geübt werden, als auch praktisch auf Drohnenparcours in Lagerhallen. China ist eine globale Drohnen-Supermacht: Die Volksbefreiungsarmee verfügt über ein breites Spektrum an Aufklärungs-, Kamikaze- und Langstreckendrohnen sowie moderne Systeme zur elektronischen und kinetischen Drohnenabwehr. Sie entwickelt auch seit Jahren Boden-Kampfroboter.





Die bereits 2025 beschlossene Ausbildungskooperation der Landstreitkräfte zwischen China und Russland verläuft in beide Richtungen. Nach Informationen europäischer Geheimdienste wurden im vergangenen Jahr auch rund 600 Soldaten der Volksbefreiungsarmee (PLA) inausgebildet. Die Schwerpunkte der Ausbildung lagen vor allem in den Bereichen Panzertruppen, Artillerie, Pionierwesen und Flugabwehr. Die Ausbildung der Chinesen fand an verschiedenen Militärstandorten in ganz Russland verteilt statt und unterlag – ähnlich wie auf chinesischer Seite – strenger Geheimhaltung.

Demnach erhielt das Militärpersonal im jeweiligen Gastgeberland die Anweisung, die Kasernen während der Ausbildungszeit nicht zu verlassen.



Die russisch-chinesische Kooperation geht jedoch deutlich über reine Ausbildungsmaßnahmen hinaus. China zeigt ein starkes Interesse an westlichem Militärgerät, das in der Ukraine eingesetzt wird. Laut europäischen Geheimdiensten findet zwischen Moskau und Peking ein intensiver Informationsaustausch über westliche Waffensysteme statt, die von der Ukraine eingesetzt und von russischen Kräften erbeutet wurden.

Dabei stehen besonders Systeme wie der amerikanische Mehrfachraketenwerfer HIMARS, Patriot-Flugabwehrsysteme, deutsche Marder-Schützenpanzer sowie amerikanische Abrams-Kampfpanzer im Fokus. Die russische und die chinesische Botschaft reagierten vor der Veröffentlichung zunächst nicht auf eine Anfrage des Axel Springer Global Reporters Network, zu dem auch BILD gehört





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