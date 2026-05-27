Russische Staatsduma-Vorsitzender droht Atomschlag gegen SpaceX und Elon Musk

Der Vorsitzende der russischen Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, hat mit einem Atomschlag gedroht, falls SpaceX der Ukraine weiter Zugang zum Satelliteninternet Starlink gewährleistet. Die Drohung richtete sich direkt gegen Elon Musk und sein Unternehmen. Auslöser ist ein ukrainischer Angriff auf das besetzte Starobilsk in der Ostukraine am vergangenen Freitag.

Der Vorsitzende der russischen Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin (62), hat mit einem Atomschlag gedroht, falls SpaceX der Ukraine weiter Zugang zum Satelliten internet Starlink gewährleistet. Die Drohung richtete sich direkt gegen Elon Musk und sein Unternehmen.

Auslöser ist ein ukrainischer Angriff auf das besetzte Starobilsk in der Ostukraine am vergangenen Freitag. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs traf der Schlag das Hauptquartier der russischen Drohneneinheit „Rubikon". Moskau behauptet, es sei ein Studentenwohnheim getroffen worden – und spricht von 21 getöteten Zivilisten. Nun sinnt der Kreml auf Rache.

Musk müsse verstehen, "dass seine Satelliten dazu benutzt werden, um Kinder zu töten", behauptete Wolodin, der ein enger Vertrauter von Präsident Putin ist. Die direkte Drohung: "Dies könnte dazu führen, dass wir Waffen einsetzen, die keine Spur von irgendjemandem hinterlassen werden". Gemeint ist das riesige russische Atomwaffenarsenal, das größtenteils aus sowjetischer Zeit stammt und rund 1700 einsatzbereite Sprengköpfe umfasst. Auch russische Truppen versuchten immer wieder, die Satellitenverbindungen illegal zu nutzen, woraufhin SpaceX den Zugang in den besetzten Gebieten blockierte.

Seither gerieten die russischen Vorstöße ins Stocken. Dazu kommt eine neue Entwicklung, die in Russland für massive Unruhe sorgt: Der ukrainischen Armee gelingt es immer öfter, Ziele tief im russischen Hinterland zu treffen. Teile der wirtschaftlich enorm wichtigen-Industrie wurden so bereits lahmgelegt, während die teure russische Luftabwehr weiterhin keine Antwort findet.

Die Atom-Drohungen sind deshalb auch als Ablenkung von den Putins Top-Propagandist Wladimir Solowjow (62) ging in seiner Talkshow auf Russia 1 sogar noch ins Detail – und forderte den Einsatz von Nuklearwaffen im Weltraum, um die Starlink-Satelliten von SpaceX zu zerstören. Diese seien ein legitimes militärisches Ziel, nachdem SpaceX den Zugang für russische Truppen eingeschränkt habe





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