Russische und belarussische Athleten dürfen bei Europameisterschaft in Warna wieder unter eigener Flagge und mit Nationalhymne antreten

Der internationale Turnverband (FIG) hat entschieden, dass russische und belarussische Athleten wieder unter eigener Flagge und mit Nationalhymne antreten dürfen – aktuell auch bei der Europameisterschaft in Warna (Bulgarien). Für die Turnerinnen aus der Ukraine ist das eine kaum erträgliche Situation.

Der internationale Turnverband ( FIG ) hat entschieden, dass russische und belarussische Athleten wieder unter eigener Flagge und mit Nationalhymne antreten dürfen – aktuell auch bei der Europameisterschaft in Warna (Bulgarien).

Für die Turnerinnen aus der Ukraine ist das eine kaum erträgliche Situation. Hymne und Fahne jenes Landes, das ihre Heimat seit über vier Jahren angreift, verwüstet und Menschenleben fordert, sowie jenes Staates, der diesen Krieg unterstützt, empfinden viele als unzumutbar. Varvara Chubarova (14) gewann Bronze bei den Juniorinnen mit dem Ball. Siegerin: Die Belarussin Kira Babkevich (14).

Als die Hymne Russlands erklingt, macht sich Chubarova In-Ear-Kopfhörer rein und hält die Hände vors Gesicht. Deutlicher kann man nicht gegen den Aggressor protestieren. Auch auf dem Podest: Die Deutsche Melissa Diete (13), die Silber holte.

"Es ist eine harte Situation. Unsere Sportler machen keine Gesten oder Ähnliches", sagte Torsten Hartmann, Pressesprecher des Deutschen Turner-Bundes, zu BILD. Ehemalige Ukrainerinnen befinden sich nicht im deutschen Aufgebot. Die Ukrainerin Varvara Chubarova (14) während der Siegerehrung für die Belarussin Kira Babkevich (14)Die Konkurrenz mit dem Band gewann die Russin Iana Zaikina (15).

Hier wurde mit Sofiia Krainska (15) eine Ukrainerin Zweite. Sie hielt sich die Ohren zu, machte Kopfhöhrer rein und schlug dann ebenfalls die Hände vors Gesicht. Diete wurde hier Dritte. Sicher zwei Siegerehrungen, die die Schülerin aus Hessen aus verschiedenen Gründen nicht vergessen wird.

Dies ist der erste Wettkampf seit Februar 2022, bei dem russische und belarussische Turner wieder unter ihren nationalen Flaggen und Hymnen antreten dürfen. Der Weltverband hatte am 18. Mai bekannt gegeben, sämtliche Beschränkungen für Athleten aus diesen Ländern aufzuheben. Der Europäische Turnverband kündigte am Sonntag an, diesem Schritt zu folgen.

Der ukrainische Verband verurteilte diese Beschlüsse. Am Mittwoch legte die ukrainische Delegation offiziell Protest ein und verlangte den sofortigen Ausschluss der russischen und belarussischen Teams von der Europameisterschaft. Dabei berufen sich die Verantwortlichen auf eine juristische Unklarheit: Das Exekutivkomitee des europäischen Verbandes habe die entsprechenden Beschlüsse bislang nicht ratifiziert. Da der bisherige Status der "neutralen Athleten" nicht mehr gelte, seien Sportler aus Russland und Belarus nach ukrainischer Auffassung aktuell gar nicht startberechtigt





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Turnen Europameisterschaft Warna Russland Belorussland Ukraine Flagge Hymne Protest Turnverband FIG Turner Athleten Juniorinnen Band Melissa Diete Torsten Hartmann BILD Juristische Unklarheit Status Neutrale Athleten Russische Athleten Belarussische Athleten Ukraineische Athleten Europäische Turnverband Exekutivkomitee Beschlüsse Ratifizierung Status Neutrale Athleten Russische Athleten Belarussische Athleten Ukraineische Athleten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TT 2026: Auch das noch! Schwerer Unfall von Ryan und Callum Crowe - Road-RacingKein Training bei der Tourist Trophy, das nicht mit der roten Flagge gestoppt werden muss. Dieses Mal erwischte es die Trainingsschnellsten der Seitenwagen, die Lokalmatadore Ryan und Callum Crowe.

Read more »

Hochleistung bei Musikern und Tänzern: Sensorbasierte Funktionsdiagnostik hilft Verletzungen aufzuspüren und vorzubeugen / Sportmedizin / GOTSJena (ots) - Wir alle kennen die Bilder von stürzenden Profi-Fußballern auf dem Spielfeld und halten in diesen Minuten den Atem an, angesichts der Verletzungen, die sich Athleten immer wieder zuziehen.

Read more »

Russische und belarussische Turner dürfen wieder mit Hymne und Flagge antretenDer internationale Turnverband (FIG) erlaubt russischen und belarussischen Sportlern, wieder mit Hymne und unter eigener Flagge an Wettkämpfen teilzunehmen. Dies gilt auch für die Europameisterschaft in Warna, Bulgarien.

Read more »

Irre Stolper-Falle: Deutsches Doppel muss nach Sturz über Werbe-Schild aufgebenEin Sturz über ein Werbeelement bei den French Open zwingt das deutsche Doppel Tatjana Maria und Zeynep Sönmez zum vorzeitigen Aus. Der Vorfall löst eine heftige Debatte über die Sicherheit der Athleten aus.

Read more »