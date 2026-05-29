Der internationale Turnverband (FIG) erlaubt russischen und belarussischen Sportlern, wieder mit Hymne und unter eigener Flagge an Wettkämpfen teilzunehmen. Dies gilt auch für die Europameisterschaft in Warna, Bulgarien.

Die Entscheidung des internationalen Turnverbands (FIG) erlaubt russischen und belarussischen Sport lern, wieder mit Hymne und unter eigener Flagge an Wettkämpfen teilzunehmen. Dies gilt auch für die Europameisterschaft in Warna, Bulgarien.

Für die ukrainischen Teilnehmerinnen ist dies unerträglich, da sie ihre Heimat überfallen und seit über vier Jahren dort mordet. Varvara Chubarova, eine 14-jährige Turnerin aus der Ukraine, gewann Bronze bei den Juniorinnen mit dem Ball. Die Siegerin war die Belarussin Kira Babkevich, ebenfalls 14 Jahre alt. Als die Hymne Russlands erklang, machte sich Chubarova In-Ear-Kopfhörer rein und hielt die Hände vors Gesicht.

Dies ist ein deutlicher Protest gegen den Aggressor. Auch auf dem Podest stand Melissa Diete, eine 13-jährige Turnerin aus Deutschland, die Silber holte. Es ist eine harte Situation, sagte Torsten Hartmann, Pressesprecher des Deutschen Turner-Bundes, zu BILD. Unsere Sportler machen keine Gesten oder Ähnliches.

Ehemalige Ukrainerinnen befinden sich nicht im deutschen Aufgebot. Die Konkurrenz mit dem Band gewann die Russin Iana Zaikina, 15 Jahre alt. Hier wurde mit Sofiia Krainska, 15 Jahre alt und Ukrainerin, eine zweite Platz erreicht. Sie hielt sich die Ohren zu, machte Kopfhöhrer rein und schlug dann die Hände vors Gesicht.

Diete wurde hier Dritte. Es ist der erste Wettkampf seit Februar 2022, bei dem russische und belarussische Turner wieder unter ihren nationalen Flaggen und Hymnen antreten dürfen. Der Weltverband hatte am 18. Mai bekannt gegeben, sämtliche Beschränkungen für Athleten aus diesen Ländern aufzuheben.

Der Europäische Turnverband kündigte am Sonntag an, diesem Schritt zu folgen. Der ukrainische Verband verurteilte diese Beschlüsse. Am Mittwoch forderten die Ukrainer den sofortigen Ausschluss der russischen und belarussischen Delegationen von der EM und verwiesen dabei auf eine rechtliche Lücke. Demnach habe das Exekutivkomitee des europäischen Verbandes die Beschlüsse noch nicht ratifiziert.

Da es den Status der neutralen Athleten nicht mehr gebe, seien Sportler dieser beiden Länder also nicht startberechtigt





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