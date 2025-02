Russische Wirtschaft: Steigende Risiken und düstere Aussichten

Fast drei Jahre nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine warnen russische Behörden vor immer stärker werdenden wirtschaftlichen Risiken. Niedrigere Ölpreise, Haushaltsbeschränkungen und steigende Kreditausfälle werden als größte Gefahren gesehen. Die Verlangsamung der Konjunktur bis hin zu einer technischen Rezession wird immer wahrscheinlicher, da hohe Leitzinsen die Kreditvergabe und Investitionen drosseln.

Rund drei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs steigen die Risiken für die Ökonomie in Putins Reich. Die Konjunktur könne sich deutlich verlangsamen und sogar eine technische Rezession werde immer wahrscheinlicher, heißt es in einem Ministeriumsbericht. Auch die Aussichten sind düster. Die russischen Behörden warnen fast drei Jahre nach dem Überfall auf die Ukraine vor zunehmenden wirtschaftlichen Risiken.

Besonders niedrigere Ölpreise bereiteten Sorgen, heißt es in Berichten des Wirtschaftsministeriums und der Zentralbank für ein Treffen mit Ministerpräsident Michail Mischustin am 4. Februar. Auch die Haushaltsbeschränkungen und ein Anstieg von Kreditausfällen bei Unternehmen werden demnach als Risiken gesehen. 'Eine Situation, in der die Verlangsamung der Konjunktur bis hin zu einer technischen Rezession viel schneller eintritt als der Rückgang der Inflation, wird immer wahrscheinlicher', heißt es etwa in dem Bericht des Wirtschaftsministeriums. Die hohen Leitzinsen von aktuell 21 Prozent drosselten Kreditvergabe und Investitionen, was wiederum Russlands Wachstumsaussichten bedrohe. 'Der aktuelle Investitionsmangel wird in zwei bis drei Jahren zu einem Mangel an Wachstum (niedrigere Wachstumsraten) führen', heißt es in dem Bericht.Sowohl das Wirtschaftsministerium als auch die Zentralbank weisen auf die Gefahr niedrigerer Ölpreise hin. Dies könnte zu Problemen für den Haushalt führen. Der Bericht der Notenbank hebt das 'erhebliche Risiko' sinkender Ölpreise hervor, falls eine Produktionsoffensive der USA den Markt überschwemmen sollte.Zudem wurde darauf hingewiesen, dass die freien Kapazitäten der Mitgliedsländer des Ölkartells Opec nahezu einen Rekordwert erreicht hätten und dem Volumen der russischen Rohölexporte entsprächen. 'Die Haushaltsbeschränkungen in den nächsten fünf bis zehn Jahren könnten härter ausfallen, als es derzeit den Anschein hat', hieß es in der Einschätzung der Zentralbank zu den möglichen Folgen niedrigerer Ölpreise. Das Wirtschaftsministerium und die Zentralbank antworteten zunächst nicht auf Anfragen um Stellungnahme.Das Wirtschaftsministerium erklärt in seinem Bericht, es sei auf weitreichende Kostensteigerungen für Unternehmen vorbereitet. Der kumulierte Kostenanstieg der Unternehmen - für Arbeitskräfte, Steuern, Zölle und Zinsaufwendungen - werde in diesem Jahr im Vergleich zu 2024 auf 14,8 Billionen Rubel (156 Milliarden Euro) geschätzt. Ungünstige externe Bedingungen und eine sinkende Binnennachfrage erschwerten es den Unternehmen, ihre Kosten an die Verbraucher weiterzugeben. Das werde zu einem weiteren Gewinnrückgang führen. Dies alles belaste die finanzielle Stabilität der Unternehmen. Die Einnahmen aus dem Energiesektor machen rund ein Drittel der russischen Haushaltseinnahmen aus. Höhere Ölpreise helfen Moskau dabei, sein Haushaltsdefizit in den Griff zu bekommen. Dieses ist allein im Januar auf 1,7 Billionen Rubel angeschwollen. Der Staatsfonds ist zur Hauptquelle für die Finanzierung des mittlerweile anhaltenden russischen Haushaltsdefizits geworden. Die liquiden Mittel des Fonds sind um etwa zwei Drittel von 112,7 Milliarden Dollar vor dem Krieg auf nur noch 37,5 Milliarden Dollar gesunken.





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Russische Wirtschaft Krisenrisiken Ölpreise Rezession Inflation Haushaltsdefizit Leitzinsen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Donald Trumps Präsidentschaft: Chancen und Risiken für die US-WirtschaftDie US-Wirtschaft steht vor Herausforderungen und Chancen im Jahr 2025. Donald Trumps zweite Amtszeit könnte zu einem stabilen Wachstum führen, aber auch Risiken wie steigende Inflation und politische Unsicherheit bergen.

Weiterlesen »

Warum der DJK Altdorf jetzt Strafanzeige gestellt hatAuch steigende Steigende Kosten, Umlagen und Beiträge belasten den Verein in der Marktgemeinde Altdorf.

Weiterlesen »

Deutsche Wirtschaft in Not: Wirtschaft drängt auf PolitikwechselDie deutsche Wirtschaft befindet sich in einer tiefen Krise und drängt auf einen schnellen Politikwechsel. Die scheidende Bundesregierung musste ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr erneut stark senken. Industrie- und Handelskammern sowie Wirtschaftsverbände warnten vor einer drohenden Stagnation und forderten entschlossenes Handeln.

Weiterlesen »

Gazprom steht vor dem Ruin: Russische Wirtschaft leidet unter Putins KriegDer staatliche Gasriese Gazprom muss massenhaft Personal abbauen, was die schwierige Wirtschaftslage Russlands verdeutlicht. Putins Krieg in der Ukraine verursacht massive Verluste und schwächt die einst starke russische Wirtschaft. Der Rückgang der europäischen Gasimporte und die bevorstehende Beendigung wichtiger Lieferverträge drohen Gazprom den finanziellen Ruin anzutreten.

Weiterlesen »

Steigende Lebenshaltungskosten: Haustierhaltung wird immer teurerDie steigenden Preise für Tierfutter und tierärztliche Leistungen stellen für viele Haustierbesitzer, insbesondere für Menschen mit niedrigem Einkommen, eine Herausforderung dar.

Weiterlesen »

Steigende Lebenshaltungskosten: Immer mehr junge Briten ziehen zurück ins ElternhausDie hohen Lebenshaltungskosten in Großbritannien zwingen immer mehr junge Erwachsene, wieder zu ihren Eltern zurückzuziehen. Millenials und Generation Z geben an, dass steigende Mieten und allgemeine Preissteigerungen sie dazu bringen, ihre finanzielle Unabhängigkeit zu verschieben. Die Entwicklung hat nicht nur Auswirkungen auf die jungen Erwachsenen selbst, sondern auch auf die Lebensqualität ihrer Eltern. Eine LSE-Studie zeigt, dass das erneute Einziehen von erwachsenen Kindern die Lebensqualität der Eltern deutlich beeinträchtigt.

Weiterlesen »