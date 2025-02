Russische Zentralbank hält Leitzins bei 21 Prozent fest

Die russische Zentralbank hat den Leitzins bei 21 Prozent belassen, um die anhaltende Inflation zu bekämpfen. Experten hatten mit einer Beibehaltung des Leitzins gerechnet. Die Bank will die hohe Inflation durch straffe monetäre Bedingungen eindämmen.

Die russische Zentralbank hat den Leitzins unverändert bei 21 Prozent belassen, wie sie am Freitag mitteilte. Experten hatten im Durchschnitt mit einer Beibehaltung des Leitzins erwartet. Zuletzt hatte die russische Zentralbank den Leitzins im Oktober angehoben. Mit den hohen Zinsen versucht die Zentralbank , die Inflation zu dämpfen. Im Dezember lag die Inflation srate bei 9,5 Prozent. Die Zahlen für Januar werden am Nachmittag veröffentlicht.

\„Der aktuelle Inflationsdruck bleibt hoch“, heißt es in einem Kommentar der Zentralbank. „Das Wachstum der Inlandsnachfrage übersteigt nach wie vor die Möglichkeiten zur Ausweitung des Angebots an Waren und Dienstleistungen.“ Die russische Wirtschaft leidet unter angebotsseitigen Engpässen. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine führt zu einem Mangel an Arbeitskräften, was die Löhne nach oben treibt. Zudem wurde die Rüstungsproduktion stark ausgeweitet. \Die russische Zentralbank hatte angesichts der hohen Inflation Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. „Die Bank von Russland wird auf ihrer nächsten Sitzung die Notwendigkeit einer Leitzinserhöhung prüfen und dabei die Geschwindigkeit und Nachhaltigkeit des Inflationsrückgangs berücksichtigen“, heißt es im Kommentar. „Das Basisszenario sieht vor, dass die Rückkehr der Inflation zum Zielwert einen längeren Zeitraum der Aufrechterhaltung straffer monetärer Bedingungen in der Wirtschaft erfordert, als im Oktober prognostiziert wurde.“ Die russische Zentralbank strebt eine Inflationsrate von 4 Prozent an. Sie geht davon aus, dass die Inflation am Ende des Jahres bei 7 bis 8 Prozent liegen wird. Das Inflationsziel soll dann 2026 erreicht werden. Die Zentralbank sieht zudem signifikante Aufwärtsrisiken für die Inflation.





