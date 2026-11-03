Ukrainische Präsident Selenskyj meldet Massaker in Saporischschja. In Berlin treffen sich Selenskyj und Steinmeier, während interne Konflikte um Pressesprecherin Mendel eskalieren.

Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach einem tödlichen russischen Luftangriff auf ein Dorf in der Region Saporischschja von einer schweren humanitären Katastrophe berichtet. Der Angriff erfolgte am Montag im Dorf Komyschuwacha, das etwa fünfzehn Kilometer von der Frontlinie entfernt liegt. Bei diesem Vorfall wurden dreißig Menschen getötet, fünf Überlebende gerettet und mehr als fünfzig Personen werden noch immer unter den Trümmern vermisst.

Selenskyj kritisiert russische Angriffe auf Zivilisten

Selenskyj äußerte sich während eines Aufenthalts in Berlin zu dem Vorfall und bezeichnete den Angriff als eines der größten Massaker, die seit Beginn des Krieges begangen wurden. Er betonte, dass die russischen Streitkräfte gezielt eine Schule getroffen hätten, die aktuell für humanitäre Zwecke genutzt wird. Der ukrainische Regierungschef forderte internationale Unterstützung und warnte vor weiteren Eskalationen durch die russische Armee, die auch Infrastrukturziele im Hinterland bedroht.

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Eskalation durch Drohnenangriffe auf Energieinfrastruktur

Neben den Bodenoperationen zielen russische Drohnen auch auf kritische Energieanlagen. Das ukrainische Energieministerium unter der Leitung von Denys Schmyhal meldete Angriffe auf ein Umspannwerk, das für die Stromversorgung des Kernkraftwerks Chmelnyzkyj essentiell ist. Schmyhal warnte auf Telegram, dass solche Handlungen nicht nur die Ukraine, sondern die nukleare Sicherheit ganz Europas gefährden. Die Internationale Atomenergieorganisation wurde bereits über diesen schwerwiegenden Schritt informiert.

Konflikt um Pressesprecherin Julia Mendel und Landesverrat

Innerhalb der ukrainischen Führung verschärft sich der Konflikt um die erste Pressesprecherin des Präsidenten, Julia Mendel. Die Behörden werfen ihr Landesverrat vor und behaupten, sie betreibe Sabotageaktivitäten gegen die Ukraine. Der Geheimdienst SBU und die Staatsanwaltschaft argumentieren, dass ihre öffentlichen Äußerungen in westlichen Medien und sozialen Netzwerken den Ruf des Landes schädigten. Als Beleg führen sie ein Interview mit dem US-Blogger Tucker Carlson an, in dem Mendel Vergleiche zur Sowjetunion zog und das Verschwinden der Ukraine prophezeite.

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Mendel verteidigt Meinungsfreiheit trotz Haftdrohung

Julia Mendel weist die Anschuldigungen entschieden zurück und führt sie auf ihre Kritik an Korruption und mangelnder Meinungsfreiheit im Umfeld von Selenskyj zurück. Sie betont, dass die drohende lebenslange Haft aufgrund des Kriegsrechts ein Preis für ihre freie Meinungsäußerung sei. Ihre Aussagen seien von der russischen Propaganda instrumentalisiert worden, was ihrer Ansicht nach belege, dass die ukrainische Führung Hindernisse für den Frieden darstelle. Der Fall wirft Fragen zur politischen Freiheit in der Ukraine auf.

Diplomatisches Treffen in Berlin und militärische Defizite

Parallel zu den internen Auseinandersetzungen findet in Berlin ein wichtiges diplomatisches Treffen statt. Präsident Wolodymyr Selenskyj traf Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Amtssitz am Berliner Spreebogen. Dies geschah vor dem Hintergrund neuer Berichte über die tschechische Armee, die eigene Nato-Ziele verfehlt. Prag gibt an, bei ressourcenintensiven Zielen fünf bis zehn Jahre hinter den Anforderungen zurückzuliegen, was die kollektive Verteidigungsfähigkeit einschränkt.