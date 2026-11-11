Der angekündigte Deal zwischen Trump und Putin verspricht 1,8 Millionen Tonnen russischen Diesel, doch die Tanker ändern Kurs und gelangen nicht in die USA. Fragen zu Sanktionen und politischen Konsequenzen bleiben offen.

Der von US-Präsident Donald Trump angekündigte Import von 1,8 Millionen Tonnen russischem Diesel aus dem Kreml, der als großer Schlag zum Vorwahlkampf verkauft wurde, vereinfacht sich in Realität in eine Leere. Kein kleiner Löffel des Auslandsöls wird an den Tankstellen der Vereinigten Staaten landen, weil die drei Tanker ihre Richtung warteten und schließlich Kurswechsel verzeichneten.

Details des Diesel-Deals und dessen Ablauf

Die Überlieferung sollte in den kommenden Tagen per Schiffsverkehr erfolgen. Das Schiff "Agioi Fanendes" mit etwa 300.000 Barrel an Bord drohte in Richtung New York zu segeln. Doch kurz vor dem Anlauf änderte der Tanker rund 400 Meilen vor der US-Küste seine Route und entfernte sich wieder von der Ostküste. Schliesslich soll ein russischer Diesel die US-Wirtschaft anregen, die Preise senken und die Republikaner durch wirtschaftliche "Schwungkraft" stärken.

Also read Sat.1 Quotenkrise: Hold und Lenßen verfehlen Ziele, Deal or no Deal kommt

Gleichzeitig sind die anderen beiden Tanker, die Konstantin mit der Hommage-Route entlassen hatten, berannt. Das Schiff "Talisman" hatte sich ins Mittelmeer gedreht und das "Leruo" veränderte den Kurs plötzlich auf Brasilien. Daten vom Schiffsanalysedienst Kpler und der Trackingplattform MarineTraffic.com verdeutlichen, dass keine der drei Schiffe mehr auf dem Weg nach Amerika ist.

Reaktionen der beteiligten Akteure

Wladimir Putin, der 74 Jahre alt ist, präsentiert den Drittgütervertrieb als Tieflands-Deal. Seine Sonderbeauftragten - Kirill Dmitrijew, 51, und Sprecher Dmitri Peskow, 59 - bezeichnen die Kursänderungen als Fake News oder betonen, dass der Diesel "seine Abnehmer finden wird", obwohl die USA nicht mehr erreichbar sind. Gleichzeitig hat die Bundesregierung in Deutschland erklärt, dass sie die Washington-Jahre an Sicherheitspolitik unverändert weiterverfolgen wird und Sanktionen nicht lockert.

Advertisement

Ein hotspuriger Kontroversen aus der US-Regierung sprönt ebenfalls. Die Gouverneurin von New Jersey, Mikie Sherrill, 54, verbot die Entladung russischen Treibstoffs an den Häfen ihres Bundesstaates. In einem Schreiben an Hafenbetreiber warnte sie, dass jeder Versuch, vom illegalen Handel zu profitieren, mit harten Strafen belegt wird. In New York und mehrere Hafenstädte, die im Streifen der Lieferung vorgesehen waren, verschrieb die Notierung von Sanktionen die Lage ganz.

Auswirkungen auf die Wirtschaft und die politische Landschaft

Analysten heften die Anfrage an einen Beitrag zur Ökonomiefreundschaft. Sie weisen darauf hin, dass russische Diesellieferungen kaum einen einprägenden Einfluss auf die Preise in den USA haben würden, da Preise, Zahlungsbedingungen oder beteiligte Unternehmen im Vertrag streng verborgen blieben. Auch die Haltung von Kongressabgeordneten und Kommunen vom US-Intern stellt fest, dass die Entscheidung im politischen Gegensatz steht, weil sie als Reaktion auf die kriminelle und "Investition im Krieg" deklariert wird. Demokratinnen und Republikaner diskutieren, ob sich die Teilnehmer von der Lieferung absichern oder ob die Drohung neue parlamentarische Reformen erfordert. Der politische Einfluss bleibt somit noch in der Schwebe. Während die Herkunft der Lieferung in die USA gerät, hat die Bedeutung für die Mittelstandsstabilität entweder gesiebt, da nationale Beteiligung nicht scheint. Der Vertrag bleibt zu prüfen, während die Östen und griechen Knie der Inkluderbut dennoch die Rücksetzung von Heizungen lässt. Der politische Deja-Vu possibility,