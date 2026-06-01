Russischer Drohnenangriff in Rumänien und EU-Sonderstatus für die Ukraine im Fokus

Rumäniens Präsident bestätigt russischen Ursprung einer Drohne, die ein Wohnhaus traf. EVP-Chef Weber unterstützt Merz-Vorschlag für EU-Teilmitgliedschaft der Ukraine. Auf der Krim werden Benzinrationen eingeführt nach ukrainischen Angriffen auf russische Ölanlagen.

Rumäniens Präsident Nicușor Dan hat den Angriff auf ein Wohnhaus in der Stadt Galați nahe der ukrainischen Grenze durch eine Drohne als eindeutig russischen Ursprungs bezeichnet.

Experten hätten die Überreste des Fluggeräts untersucht und mit früheren Vorfällen verglichen. Dabei handelte es sich demnach stets um den Typ "Geran 2", der auch im aktuellen Fall mit kyrillischer Schrift auf den Trümmern identifiziert wurde. Das Material und der Treibstoff seien identisch mit zuvor gefundenen russischen Drohnen. Dan macht Russland daher für die Explosion verantwortlich, die zwei Menschen verletzte und einen Brand auslöste.

Der Vorfall unterstreicht die zunehmende Gefährdung der rumänischen Ostflanke durch den Ukraine-Krieg. Unterstützung erhält die Ukraine indes von führenden europäischen Politikern. Manfred Weber, Vorsitzender der Europäischen Volkspartei (EVP), hat den Vorschlag von Bundeskanzler Friedrich Merz für einen EU-Sonderstatus der Ukraine begrüßt. Dieser sehe eine teilweise Teilnahme an EU-Ratssitzungen ohne Stimmrecht sowie einen Vertreter in der EU-Kommission vor.

Weber betonte, dass die ukrainische Armee mit ihrer Erfahrung und Verteidigungstechnik ein Sicherheitsgewinn für Europa sei und die Ostflanke gemeinsam gesichert werden könne. Ziel ist, die Annäherung der Ukraine an die EU trotz des laufenden Krieges voranzutreiben. Parallel verschärfen sich die Auswirkungen der ukrainischen Angriffe auf russische Infrastruktur. Auf der von Russland annektierten Krim hat der Moskau-treue Gouverneur Sergej Aksjonow Benzinrationierungen eingeführt.

Kraftstoff der Qualität AI-95 wird vor allem für öffentliche Verkehrsmittel reserviert, während Privatpersonen nur mit Bezugsschein und ohne Mengenbegrenzung tanken können. Für Normalbenzin (AI-92) gilt eine Obergrenze von 20 Litern. Die Maßnahme, die zunächst für 30 Tage gilt, zielt darauf ab, Hamsterkäufe zu verhindern. Hintergrund sind anhaltende Drohnen- und Raketenangriffe der Ukraine auf Ölanlagen in Südrussland, darunter eine Raffinerie in Saratow und eine Pumpstation in Kirow.

In Feodossija auf der Krim brennt eine Raffinerie seit zwei Tagen, was die Versorgung der russischen Truppen in der Ukraine zu stören droht. Zudem hat die Ukraine nach eigenen Angaben eine weitere Iris-T-Luftabwehrsystem-Lieferung aus Deutschland erhalten, besteht aber auf zusätzlicher Munition, um die russischen Angriffe effektiver abwehren zu können





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