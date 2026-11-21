Der russische Frachter Sparta II wurde im Finnischen Meerbusen von Drohnen getroffen. Finnische Rettungskräfte evakuieren die Besatzung, während die Ukraine das Recht zur Selbstverteidigung betont.

Ein russischer Frachter wurde am Samstagmorgen in den Gewässern des Finnischen Meerbusens schwer beschädigt, nachdem er anscheinend von unbemannten Fluggeräten getroffen worden war. Das Schiff, mit dem Namen Sparta II, trieb nach dem Vorfall in die Hoheitsgewässer von Finnland und liegt nun vor Anker. Eine koordinierte Rettungsaktion ist im Gange, um die elfköpfige Besatzung in Sicherheit zu bringen.

Drohnenangriff im Finnischen Meerbusen

Laut Angaben russischer Behörden wurden die Sparta II am Samstagmorgen nahe der russischen Insel Gogland von zwei Drohnen getroffen. Das Schiff befindet sich seitdem in einem brennenden Zustand, wobei starke Rauchentwicklung und Flammen an Bord beobachtet wurden. Der Angriff ereignete sich in einem Bereich, der strategisch zwischen Russland und Finnland liegt und häufig von zivilen und militärischen Schiffen frequentiert wird.

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Die genaue Ursache des Treffers bleibt vorerst im Verborgenen, doch die Lage eskalierte deutlich, als das Schiff in finnische Gewässer driftete. Die Sparta II steht seit langem auf der US-Sanktionsliste und war bereits in der Vergangenheit für das russische Verteidigungsministerium im Einsatz. Dies hat den Zwischenfall international zu einem重点关注punkt gemacht.

Evakuierung und Rettungsmaßnahmen

Finnische Rettungskräfte haben die Evakuierung der Besatzungsmitglieder eingeleitet. Die Männer werden aktuell mit Rettungsbooten und Rettungsinseln vom brennenden Schiff in Sicherheit gebracht. Da das Feuer noch nicht gelöscht ist, müssen die Einsatzkräfte vorsichtig vorgehen, um weitere Gefahren zu vermeiden.

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Sobald die gesamte Besatzung in Sicherheit ist, sollen spezialisierte Schiffe das Feuer auf der Sparta II bekämpfen. Anschließend soll das beschädigte Schiff möglichst in Richtung Russland abgeschleppt werden. Helsinki und Moskau stehen bezüglich dieser Rettungsaktion in direktem Kontakt, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten.

Politische Reaktionen und Sanktionen

Finnlands Ministerpräsident Petteri Orpo reagierte schnell auf die Meldungen und schrieb auf der Plattform X, dass der Krieg in die unmittelbare Nachbarschaft Finnlands übergreife. Er betonte zudem, dass die Ukraine das Recht habe, sich gegen den Angreifer zu wehren. Diese Aussage unterstreicht die politische Sensibilität des Vorfalls in der Region.

Ilja Iljin, der Kommandeur des finnischen Grenzschutzes, erklärte gegenüber dem Sender Yle, dass auf dem Frachter sich möglicherweise auch militärische Güter befanden. Die Sparta II war von St. Petersburg auf dem Weg zur russischen Exklave Kaliningrad, als der Angriff stattfand. Die genaue Fracht dieser Fahrt ist bislang unbekannt, doch frühere Transporte deuten auf militärische Ausrüstung hin.

Luftraumverletzung und Eskalation

Während der Rettungsarbeiten kam es zu einem weiteren bedenklichen Vorfall. Ein russischer Militärhubschrauber drang um 12:34 Uhr Ortszeit mehr als vier Kilometer tief in den Luftraum der Nato-Mitgliedsnation Finnland bei Loviisa ein. Finnlands Verteidigungsminister Antti Häkkänen vermutet einen möglichen Zusammenhang mit den Rettungs- oder Überwachungsmaßnahmen rund um den Frachter.

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Die Behörden untersuchen diesen Luftraumverstoß derzeit genau. Der Nato-Verbündete Finnland wurde über den gesamten Vorfall informiert, und rund um das beschädigte Schiff gelten weiterhin strenge Sicherheitsmaßnahmen. Die Sparta II, ein rund 120 Meter langes Schiff, kann über eine Heckrampe schwere Fahrzeuge und Militärgerät an Bord nehmen, was die Vermutungen über militärische Nutzungen nährt.