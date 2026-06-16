Russischer Künstler Semyon Skrepetsky in Polen erschossen

Der regimekritische Maler Semyon Skrepetsky ist in Biała Podlaska nahe der Grenze zu Belarus auf offener Straße erschossen worden. Die Polizei geht von einer gezielten Tat aus. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Der russische Künstler und regimekritische Aktivist Semyon Skrepetsky , bekannt für seine satirischen Gemälde gegen Kremlchef Wladimir Putin, ist tot. Der 44-Jährige wurde am Dienstagabend in der polnischen Stadt Biała Podlaska nahe der Grenze zu Belarus auf offener Straße erschossen.

Nach Angaben der örtlichen Polizei trafen mehrere Kugeln den Mann aus kurzer Distanz. Die Ermittler gehen von einer gezielten Tat aus, ein Motiv ist bislang nicht bekannt. Polnische Behörden nannten den Namen des Opfers zunächst nicht, doch russische und belarussische Oppositionsmedien identifizierten den Getöteten übereinstimmend als den Exilrussen Skrepetsky, der auch unter dem Namen Simon Skrepetski bekannt war. Besonders brisant: Medienberichten zufolge könnten zwei Täter beteiligt gewesen sein.

Ein Verdächtiger soll demnach in der Nähe des belarussischen Konsulats in Biała Podlaska festgenommen worden sein. Eine offizielle Bestätigung der polnischen Behörden dazu steht bisher aus. In der Stadt wurden Straßen und Ausfallrouten gesperrt, Schulen und Kindertagesstätten zeitweise unter besonderen Schutz gestellt. Die Staatsanwaltschaft in Lublin hat die Ermittlungen übernommen.

Ob die Tat einen politischen Hintergrund hat, ist derzeit völlig offen. Skrepetsky lebte seit Jahren im Exil, zunächst in der Ukraine und später in Polen. Er war bekannt für provokante Kunstaktionen, die sich direkt gegen Putin und die russische Führung richteten. Der Künstler hatte vor wenigen Tagen in Berlin vor der Russischen Botschaft ein satirisches Gemälde gezeigt, auf dem Josef Stalin ikonenartig mit einem Baby-Putin auf dem Arm zu sehen ist.

In einem Video seiner Aktion warf er zudem eine russische Flagge in einen Mülleimer. Skrepetskys Werke waren oft sarkastisch und kritisch gegenüber dem russischen System. Er bezeichnete sich selbst als Kreml-Kritiker und war mehrfach von russischen Behörden bedroht worden. Sein Tod hat in der Exilgemeinde und unter Oppositionsaktivisten Bestürzung ausgelöst.

Viele sehen einen möglichen Zusammenhang mit seiner politischen Kunst. Die polnischen Behörden ermitteln nun in alle Richtungen, auch bezüglich einer möglichen Verwicklung russischer oder belarussischer Dienste





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