Russische Raketen trafen Wohnhäuser in Kiew und Dymer, wobei mindestens 14 Menschen starben. Die Ukraine kündigt Vergeltung für Angriffe auf die Krim an.

Russische Truppen haben am frühen Sonntagmorgen eine massive Angriffswelle gegen die Ukraine gestartet, bei der Wohnviertel in der Hauptstadt Kiew und in der Region Dymer schwer getroffen wurden. Die Angriffe mit ballistischen Raketen und Drohnen forderten mindestens elf Todesopfer in Dymer und weitere drei Tote in Kiew selbst, während Rettungskräfte weiterhin unter den Trümmern nach Überlebenden suchen.

Zerstörung in Dymer und Kiew fordert Opfer

Das fünfstöckige Wohnhaus in Dymer wurde nach Angaben von Ministerpräsident Serhij Korezkyj getroffen, als die Bewohner noch schliefen. Der Militärgouverneur Tymur Tkatschenko bestätigte am frühen Morgen, dass sich die Zahl der Toten auf mindestens elf belief. Die Suche in den Schuttbergen dauert an, und mehrere Personen gelten weiterhin als vermisst. Zu den Geretteten zählt eine siebenjährige Jungen namens David, der aus den Trümmern geborgen wurde, sowie eine 79-jährige Frau, die sich im Krankenhaus in Behandlung befindet.

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Auch in der Hauptstadt Kiew waren die Auswirkungen der Angriffe verheerend. Bürgermeister Vitali Klitschko meldete mindestens drei Tote und 15 Verletzte infolge von Beschuss mit ballistischen Raketen in der Nacht und am frühen Morgen. Die Infrastruktur der Hauptstadt litt ebenfalls unter den Explosionen, da drei wichtige Brücken über den Dnipro-Fluss beschädigt wurden. Die Podilsko-Woskresenskyj-Brücke, die Darnytskyj-Brücke und erneut die Südbrücke waren betroffen, was zu einem Zusammenbruch des Verkehrs an vielen Stellen in der Hauptstadt führte.

Auswirkungen auf Infrastruktur und andere Regionen

Neben der Hauptstadt blieben auch andere Landesteile von den Angriffen nicht verschont. In Lwiw wurde ein Bahnhof getroffen, wobei nach Angaben der lokalen Behörden zwei Menschen den Tod fanden. Zusätzlich führten gezielte Angriffe auf die Energie-Infrastruktur zu umfassenden Stromausfällen. In den Regionen Lwiw, Transkarpatien und Iwano-Frankiwsk wurden daher Notabschaltungen des Stromnetzes angeordnet, um die destabilisierte Energieversorgung zu stabilisieren.

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Die russische Seite versuchte, die Eskalation als militärische Notwendigkeit darzustellen. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, dass die getroffenen Brücken in Kiew primär für den Transport von Waffen und Militärfahrzeugen genutzt worden seien. Gleichzeitig wurden ukrainische Rüstungsbetriebe als Ziele genannt, um die Strategie hinter den nächtlichen Schlägen zu rechtfertigen.

Politische Reaktionen und Ankündigungen

Der Kremlchef hatte zuvor Vergeltung für ukrainische Angriffe auf die von Russland besetzte Krim und die Krim-Brücke angekündigt. Er drohte damit, dass die russischen Gegenmaßnahmen weitaus schmerzhafter ausfallen würden. Präsident Wolodymyr Selenskyj reagierte mit scharfer Kritik auf die jüngsten Angriffe und sprach von ständigem russischen Terror sowie fortwährenden Qualen, die er der Bevölkerung zufüge. Er kündigte an, dass die Ukraine mit vollkommen gerechtfertigten Antworten auf die Aggression reagieren werde, während sich die Front an vielen Stellen nur langsam verschiebt.