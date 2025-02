Alexej Nawalny, einer der bekanntesten Kritiker von Präsident Wladimir Putin, starb am 16. Februar 2024 im Alter von 47 Jahren in einem Straflager in der Arktis unter ungeklärten Umständen. Sein Tod löste internationale Bestürzung aus und sorgte für zahlreiche Trauerkundgebungen in Russland und weltweit.

Alexej Nawalny , ein prominenter Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin , verstarb am 16. Februar 2024 im Alter von 47 Jahren unter ungeklärten Umständen in einem Straflager in der Arktis. Sein Tod löste internationale Bestürzung aus und sorgte für zahlreiche Trauerkundgebungen in Russland und weltweit. Nawalny wurde am 2. März 2024 auf dem Borisowski-Friedhof in Moskau beigesetzt.

Tausende Menschen, darunter auch die russische US-Botschafterin Lynne Tracy, nahmen an der Beerdigung teil. Während seines Lebens wurde Nawalny zu einer der schärfsten Stimmen der russischen Opposition und setzte sich gegen Korruption und Oligarchie im Land ein. Er erlangte insbesondere bei der jungen Generation Russlands große Popularität als Vorbild für politischen Widerstand. Nawalny war zu Lebzeiten von den russischen Behörden als „Extremist“ eingestuft und zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Er überlebte im Jahr 2020 knapp einen Giftanschlag, der international für Empörung sorgte. Nach seiner Rettung durch deutsche Ärzte in Berlin blieb Nawalny ein entschiedener Kritiker Putins und setzte seine Aktivitäten für politische Reform fort. Im Todesjahr 2024 wurde er, nach seiner Verhaftung und Haftstrafe, für seine Haltung und Kritik an der Regierung in einem Straflager in der Arktis inhaftiert. Nawalnys Tod wurde von seinen Unterstützern und internationalen Beobachtern als tragischer Verlust für die russische Zivilgesellschaft und den Kampf für Demokratie betrachtet. Seine Frau, Julija Nawalnaja, setzt sein politisches Erbe fort und fordert die russische Regierung zur Verantwortung für den Tod ihres Mannes





