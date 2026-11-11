Ein russischer Raketenangriff explodiert in Donezk zum Zeitpunkt von trilateralen Gesprächen zwischen USA, Ukraine und Russland. Die Ereignisse werfen Fragen zum Friedenswillen Moskaus und den Fortschritt der Verhandlungen auf.

Am 21. November 2023 kam ein russischer Luftangriff in der Region Donezk in der Ukraine zum Einstieg in die zweite Runde der trilateralen Verhandlungen zwischen den USA, der Ukraine und Russland. Während die Delegationen in Abu Dhabi über Frieden diskutierten, entbrannte in Donezk ein Feuer, ausgelöst von einer ballistischen Rakete, die mehrere Industrieanlagen traf.

Ein kurzfristiger Angriff inmitten der Friedensgespräche

Die Verteidigungsminister von Russland und der Ukraine berichteten in den frühen Morgenstunden über Feindtätigkeiten. Der Angriff wurde von 162 Drohnen begleitet, die ebenfalls die Ukraine angriffen und mehrere große Umspannwerke beschädigten. Der russische Admiral und die Soldaten betonten, dass Russland kein Interesse an einem Kriegsende habe, während die Dokumente der Gespräche Solidarität mit der Ukraine bekunden.

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Russischer Außenminister Sergej Lawrow äußerte seine Skepsis gegenüber der verhandelten Pause, während der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj klare Anweisungen an sein Team gab. Selenskyj betonte die Notwendigkeit, die Kämpfe zu stoppen, Sicherheitsgarantien zu schaffen und die Ukraine wirtschaftlich zu stabilisieren.

Mehrere Arbeitsstränge in den Verhandlungen

Die zweite Verhandlungsrunde in Abu Dhabi verfolgte zwei parallele Arbeitsstränge. Einer konzentrierte sich auf militärische Aspekte, beispielsweise die Überwachung eines eventualen Waffenstillstands unter US-General Alexus Grynkewich. Der andere, politischer Natur, blieb auf nachhaltige Sicherheitsgarantien für die Ukraine ausgerichtet.

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Der amerikanische Vermittler Jared Kushner und der Senior Advisor Steve Witkoff führten gelegentlich Gespräche mit dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Abdullah bin Zayed Al‑Nahyan, um die Vermittlung zu erleichtern. Trotz dieser Bemühungen bestehen weiterhin Meinungsverschiedenheiten zur Rolle Europas und möglichen Sicherheitsgarantien für die Ukraine.

Folgen für Bürger und geopolitisches Gleichgewicht

Die Explosion in Donezk hat unmittelbar zu Menschenverlusten und Sachschäden geführt und die Humanität der Region erschüttert. Der Angriff von Moskau hat Zweifel an der Seriosität der Friedensgespräche geschaffen und die internationale Gemeinschaft zwingt dazu, die Einsatzbereitschaft der ukrainischen Streitkräfte zu prüfen.

Implementierungen neuer Sicherheitsarchitekturen in Europa werden diskutiert und könnten die Balance zwischen US- und EU-Interessen neu definieren. Die nächste Verhandlungsrunde prognoziert die Ausarbeitung eines möglichen Waffenstillstands, der bis Ende Dezember ernsthaft geprüft werden soll.