Ein russischer Militärkonvoi für Libyen kehrte um, nachdem ukrainische Drohnen eine Korvette in Bengasi versenkten. Zudem bestätigte Ukraine den Einsatz einer Laserwaffe gegen eine russische Drohne, während Polen und die Ukraine AfD-Äußerungen kritisierten und Russland ein neues Atom-U-Boot in Dienst stellte.

Ein russischer Schiffskonvoi mit Militär fahrzeugen für Libyen ist im Mittelmeer umgekehrt, nachdem ukrainische Marinedrohnen eine russische Korvette im Hafen von Bengasi versenkt hatten. Die Kursänderung zeige, wie Russland nach der ukrainischen Attacke vom 22.

November seine Marineeinheiten zu schützen versuche, sagen drei Vertreter aus Militär- und Sicherheitskreisen der Nachrichtenagentur Reuters. Der Angriff ereignete sich demnach rund 2000 Kilometer vom Kriegsschauplatz in der Ukraine entfernt. Eine staatliche ukrainische Verteidigungsplattform hat den ersten Abschuss einer russischen Drohne mit Düsenantrieb durch eine ukrainische Laserwaffe bestätigt.

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"Kürzlich sind online Aufnahmen aufgetaucht, die zeigen, wie ein ukrainisches Lasersystem im Gefecht eingesetzt wird, um eine feindliche düsengetriebene Drohne abzufangen", erklärt die von der ukrainischen Regierung betriebene Militärplattform Brave1 gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski und der ukrainische Botschafter in Berlin, Oleksii Makeiev, haben Äußerungen von AfD-Chefin Alice Weidel zum Ukraine-Krieg und seinen Ursprüngen scharf kritisiert.