Russischer Staatsbürger gegen US-Bürger ausgetauscht

In einem Gefangenenaustausch wurde ein in den USA inhaftierter russischer Staatsbürger gegen den US-Bürger Marc Fogel freigelassen. Fogel war wegen Drogenschmuggels zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Der russische Staatsbürger soll in den kommenden Tagen in Russland eintreffen.

Ein in den USA inhaftierter russischer Staatsbürger wurde im Rahmen eines Gefangenenaustausch s gegen den freigelassenen US-Bürger Marc Fogel aus russischer Haft entlassen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bestätigte die Freilassung des russischen Staatsbürgers am Mittwoch und teilte mit, dass die Identität des Mannes erst dann bekanntgegeben werde, wenn er wieder in Russland sei. Dies soll laut Peskow „in den kommenden Tagen“ geschehen.

Marc Fogel, der aus russischer Haft entlassene US-Bürger, ist bereits zurück in den USA. Bilder vom Weißen Haus vom Mittwoch zeigten ihn zusammen mit US-Präsident Joe Biden. Der 63-jährige Fogel erklärte, er fühle sich „wie der glücklichste Mensch auf Erden“. Auf den Bildern ist zu sehen, wie er eine US-Flagge um die Schultern geschwungen hat und eine Dose Bier aus seiner Heimat Pennsylvania in den Händen hält.





