Ein russisches Schiff wurde im Finnischen Meerbusen von Drohnen getroffen. Finnische Behörden bestätigen den Angriff und leiten die Löscharbeiten ein, während die Ukraine das Selbstverteidigungsrecht betont.

Das russische Frachtschiff Sparta II wurde im Finnischen Meerbusen Ziel eines Angriffs durch unbemannte Luftfahrzeuge. Die finnischen Behörden bestätigen, dass mindestens zwei Drohnen das Schiff trafen, wobei die Ukraine das Recht betonte, gegen einen Aggressor zu kämpfen. Die finnische Marine führte daraufhin umfangreiche Löscharbeiten durch, um die Situation zu kontrollieren.

Details zum Angriff und technische Schäden

Ilja Iljin, Kommandeur der estnischen Grenzschutzbehörde, erklärte, dass die finnische Wärmebildkamera Hinweise auf Explosionen an Bord des Schiffes zeigte. Es wird vermutet, dass Flammen im Inneren lodern oder Glimmstellen bestehen, die von außen nicht direkt sichtbar sind. Der Antrieb des 121 Meter langen Frachters wurde bei dem Vorfall so stark beschädigt, dass das Schiff nicht mehr manövrierfähig war.

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Alexander Drosdenko, Gouverneur der Region Leningrad, bestätigte den Angriff durch zwei Drohnen. Die Schäden werden aktuell untersucht. Zudem schoss die Luftabwehr in der Nacht über 80 Drohnen ab, wobei unklar bleibt, ob weitere Angriffe über Kaliningrad stattfanden. Ein russischer Hubschrauber verstoßte möglicherweise gegen den finnischen Luftraum während des Rettungseinsatzes.

Verantwortliche Unternehmen und Herkunft der Ladung

Das Schiff Sparta II gehört dem russischen Logistikunternehmen Oboronlogistika. Dieses Unternehmen erbringt Dienstleistungen für das russische Verteidigungsministerium, wie Daten des US-Finanzministeriums und des Datenanbieters LSEG belegen. Ursprünglich legte der Frachter am Freitag in St. Petersburg ab und war auf dem Weg zur Exklave Kaliningrad.

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Die genaue Ladung des Schiffes war zunächst nicht bekannt. Es besteht die Möglichkeit, dass sich militärisches Material an Bord befand. Ilja Iljin betonte, dass dieser Aspekt nicht ausgeschlossen werden könne. Die finnischen Behörden halten die Löschboote auf sicherer Distanz, um Risiken durch unbekannte Güter zu minimieren.

Reaktion Finnlands und internationale Unterstützung

Finnland gestand Russland zu, die 16-köpfige Crew des Schiffes zu evakuieren. Präsident Alexander Stubb bezeichnete den Vorfall als ernst. Das Land bat Schweden um Unterstützung bei der Abwehr von Drohnen. Ulf Kristersson, Ministerpräsident Schwedens, bot Hilfe zum Schutz von Zivilisten an. Estland beobachtet die Lage ebenfalls.

Die finnische Grenzschutzbehörde erklärte, dass keine Gefahr für den Schiffsverkehr bestehe. Die Ukraine hat das Recht, gegen Aggressoren zu kämpfen, so die offizielle Position. Kaliningrads Gouverneur Alexej Besproswannych betonte, die Versorgung der Region sei nicht gefährdet. Die Nato-Jets stiegen im Luftraum der Ostsee auf.

Fortsetzung der Löscharbeiten und weitere Schritte

Die Löscharbeiten der finnischen Marine dauerten die ganze Nacht an und hielten bis in den Sonntag hinein an. Stand Samstagabend lag das Schiff rund 20 Kilometer vor der finnischen Küste. Mehrere finnische Schiffe und ein russisches Boot versuchten, den Brand zu bekämpfen. Die Flammen breiteten sich nicht weiter aus, könnten aber noch mehrere Tage brennen.

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Sobald der Brand vollständig gelöscht ist, soll das Schiff in russische Gewässer geschleppt werden. Finnische Behörden erklärten, dass das Hoheitsgebiet bis Tagesende verlassen werden muss. Selbst wenn das Feuer dann nicht komplett erloschen ist, wird die Räumung vollzogen. Die Ukraine lagerte zunächst keine Stellungnahme zu den Vorwürfen vor.