Russisches Kriegsschiff gibt Warnschuss auf Jacht im Ärmelkanal ab

Am Dienstagmorgen ereignete sich ein Vorfall im Ärmelkanal, bei dem die Besatzung des russischen Kriegsschiffs 'Admiral Grigorovich' einen Warnschuss auf eine Jacht abgab. Der Vorfall ereignete sich außerhalb britischer Hoheitsgewässer und es gibt keine Berichte über Verletzte oder Schäden an der Jacht.

Am Dienstagmorgen kam es im Ärmelkanal zu einem Vorfall, bei dem die Besatzung des russischen Kriegsschiffs 'Admiral Grigorovich' einen Warnschuss auf eine Jacht abgab. Laut 'Sky News' näherte sich das zivile Schiff dem russischen Kriegsschiff.

Der Vorfall ereignete sich gegen 11:40 Uhr in einem Seegebiet zwischen der Isle of Wight und der Normandie. Die Jacht, die sich rund 460 Meter von dem russischen Schiff entfernt befand, berichtete von der Schussabgabe. Der Vorfall soll etwa 20 Seemeilen (etwa 37 Kilometer) südlich der Isle of Wight und damit außerhalb britischer Hoheitsgewässer stattgefunden haben. Bislang gibt es keine Berichte über Verletzte oder Schäden an der Jacht.

Die Behörden gehen derzeit davon aus, dass es sich um einen Einzelfall handelt. In den vergangenen Tagen hatten zwei britische Marineschiffe die 'Admiral Grigorovich' im Ärmelkanal westlich von Brest in Frankreich beschattet. Die Schussabgabe der 'Admiral Grigorovich' folgt auf eine Operation, bei der britische Streitkräfte am Sonntag erstmals im Ärmelkanal den zur russischen Schattenflotte gehörenden Tanker 'Smyrtos' betraten und kontrollierten.

Zudem hat das britische Außenministerium neue Sanktionen gegen die sogenannte Schattenflotte sowie gegen Personen und Organisationen, die im Verdacht stehen, den russischen Ölhandel zu unterstützen, angekündigt





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