Russland baut den Stützpunkt Kamenka nahe Finnland um und errichtet neue Schießanlagen. Eine dort stationierte Division soll deutlich wachsen.

In mehreren Bereichen wurden Kasernen, Kantinen, Werkstätten und Hallen für Fahrzeuge abgerissen. Die Arbeiten betreffen auch Teile des Stützpunkts, in denen bislang nur wenige neue Gebäude entstanden sind.

Der Standort liegt auf Gebiet, das bis zum Zweiten Weltkrieg zu Finnland gehörte und damals Kaukjärvi hieß, berichtet das polnische Portal „In Kamenka ist die 69. motorisierte Schützendivision stationiert. Zuvor lag dort eine Brigade mit etwa 4400 Soldaten. Diese soll nun auf bis zu 11.000 anwachsen, ist aber noch im Aufbau und hat ihre geplante Stärke bislang nicht erreicht. Die Garnison dient auch der Ausbildung von Soldaten, die im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt werden.

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Angehörige der Division kämpften unter anderem in der Region Charkiw, schreibt das ukrainische Portal „Im südlichen Teil des Geländes wurden mehr als ein Dutzend Gebäude abgetragen. Der finnische Militäranalyst und frühere Nachrichtendienstoffizier Marko Eklund sagt nach einem Bericht von dem finnischen öffentlich-rechtlichem Sender , auf das sich „WP Tech“ und „United24 Media“ beziehen, dass einige davon schon lange leer gestanden haben. Westlich der Straße zur russischen Stadt Wyborg wurden große Fahrzeughallen abgerissen. Satellitenbilder zeigen