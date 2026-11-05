Die russische Rüstungsindustrie steigert die Produktion von Ballistischen Raketen und Drohnen. Das Militärbudget für 2027 soll laut BND bei 17,1 Billionen Rubel liegen.

Die russische Rüstungsindustrie hat ihre Produktionskapazitäten für Waffen und Raketensysteme in den letzten Monaten deutlich ausgeweitet. Laut Berichten des ukrainischen Militärischen Aufklärungsdienstes HUR wird derzeit eine hohe Anzahl an ballistischen Raketen hergestellt, wobei bis zu 110 ballistische Raketen pro Zeitraum produziert werden. Besonders große Bestände an Marsch- und Antischiffsraketen, darunter die Systeme "Kalibr" und "Onyx", sind beim russischen Militär gelagert.

Priorisierung bei Hyperschallwaffen und Produktionsumstellung

Während das Tempo bei der Herstellung von "Iskander-M"-Raketen und X-101-Marschflugkörpern hoch bleibt, gab es strategische Anpassungen bei der Hyperschallwaffe "Kinschal". Die Produktion dieser speziellen Rakete wurde vorübergehend gestoppt, da Probleme mit der Treffgenauigkeit identifiziert wurden. Freigewordene industrielle Kapazitäten werden nun gezielt für die Fertigung anderer ballistischer Raketen genutzt, um den Bedarf der Fronttruppen zu decken. Parallel dazu arbeitet Moskau nach Angaben des HUR an der kontinuierlichen Weiterentwicklung bestehender Waffensysteme.

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Bundeswehr-General warnt vor industrieller Überlegenheit Russlands

Christian Freuding, der Inspekteur des Heeres der Bundeswehr, hat Ende der ersten Oktoberwoche in einem neuen Podcast der Bundeswehr mit dem Titel "Generaldebatte" explizit vor den steigenden Kapazitäten der russischen Rüstungsindustrie gewarnt. Der Generalleutnant verwies dabei auf die deutliche Zunahme von Drohneneinsätzen gegen Kyjiw und betonte, wie effektiv Russland die eigene Produktion von Drohnen und Raketen hat steigern können. Als konkretes Beispiel nannte er die neuen Geran-Drohnen mit Jetantrieb, deren Einsatzquote Russland zwischen Juli und August verdoppeln konnte. Dies demonstriere die enormen industriellen Kapazitäten des Landes.

Fazit der Bundeswehr: Russische Streitkräfte sind technologisch adaptiv

Christian Freuding zog aus der aktuellen Lage ein klares Fazit bezüglich der militärischen Stärke seiner对手. Er betonte, dass die russischen Streitkräfte sowohl quantitativ als auch qualitativ überlegen seien. Zudem seien diese Kräfte technologisch adaptiv und bereits kriegserprobt. Diese Einschätzung unterstreicht die Gefahr, die von der modernen russischen Armee ausgeht, welche in der Lage ist, sich schnell an neue Anforderungen anzupassen und ihre technologische Ausrüstung kontinuierlich zu verbessern, was die Lage für die Ukraine und deren Unterstützer komplexer macht.

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Voraussichtliches Rekordbudget für Landesverteidigung im Jahr 2027

Das Bundesnachrichtendienst (BND) prognostiziert für das Jahr 2027 ein erneutes Rekordbudget von 17,1 Billionen Rubel für die Landesverteidigung. Offizielle russische Budgetzahlen spiegeln den tatsächlichen finanziellen Aufwand für den Krieg jedoch nur unvollständig wider. Laut der Analyse des BND wird der reale Wehretat von Wladimir Putin systematisch verschleiert. Die Daten zeigen, dass das Militärbudget in den vergangenen Jahren stetig gestiegen ist und sich die finanziellen Mittel für militärische Zwecke stark erhöhen, ohne dass dies in der offiziellen Haushaltsplanung vollständig transparent dargestellt wird.

Analyse der finanziellen Transparenz und militärischen Langzeitstrategie

Die Diskrepanz zwischen offiziellen Angaben und den realen Ausgaben des Kremls wirft Fragen zur langfristigen Finanzierbarkeit des Krieges auf. Die Verschleierungstechniken des russischen Staates machen es externen Beobachtern und Analysten schwer, ein genaues Bild der wahren Belastung für die russische Volkswirtschaft zu zeichnen. Dennoch deuten alle verfügbaren Indikatoren, einschließlich der steigenden Produktionszahlen von Raketen und Drohnen sowie der Ankündigung massiver Budgeterhöhungen, auf eine tiefgreifende militärische Aufrüstung hin. Dies bestätigt die Einschätzung deutscher Sicherheitsbehörden, dass Russland eine langfristige Strategie der militärischen Dominanz und industriellen Mobilisierung verfolgt.