Russland droht Deutschland mit Klagen wegen WM-Ausschluss

Der russische Eishockeyverband klagt Deutschland und Kanada an. Sollte Russland nicht an der WM teilnehmen, drohen hohe Schadensersatzforderungen. Das Ereignis belastet die Organisation.

Der russische Eishockeyverband hat den Gastgeber Deutschland für den Fall eines Ausschlusses der russischen Nationalmannschaft von der Weltmeisterschaft mit schweren Schadenersatzforderungen gedroht. Verbandschef Wladislaw Tretjak bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Tass, dass man bereits einen entsprechenden Antrag bei der Ethikkommission des Eishockey-Weltverbands IIHF eingereicht hat. Diese Eskalation findet in einem hochpolitischen Umfeld statt, das durch den Konflikt im Internationalen Sportgerichtshof Cas und daraus resultierende Boykottdrohungen mehrerer Nationen geprägt ist.

Kernforderungen und rechtliche Schritte

Im Zentrum der Auseinandersetzung steht die Frage der Teilnahmerechte russischer Athleten an internationalen Wettbewerben. Der Deutsche Eishockeybund steht vor einer schwierigen Lage, da die Wiederzulassung Russlands und die daraus resultierenden Konsequenzen für das Turnier laut dem DEB-Chef ein signifikanter wirtschaftlicher Risikofaktor sind. Die Bundesregierung hatte im Vorfeld klar erklärt, dass eine Ausrichtung der Weltmeisterschaft in Deutschland bei einer Teilnahme Russlands faktisch nicht möglich ist. Diese harte Position des Gastgebers trifft auf den entschiedenen Widerstand der russischen Führung.

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Positionen der Akteure im Detail

Verbandschef Wladislaw Tretjak reagierte nach einer Sitzung mit Kremlchef Wladimir Putin und weiteren hohen Sportfunktionären deutlich auf die Ausnahmeregeling. Er kündigte an, dass Russland Entschädigung fordern, die Verlegung der Wettkämpfe durchsetzen und Sanktionen gegen die Veranstalter verhängen wird, sollten Kanada und Deutschland sich weigern, die russische Mannschaft zuzulassen. Tretjak argumentiert, dass die Gegenseite das Rechtssystem ignoriert und faktisch sämtliche Grundsätze der Olympischen Charta missachtet. Diese Aussage unterstreicht die juristische und politische Dimension des Konflikts, der weit über den sportlichen Wettkampf hinausgeht.

Auch Wladimir Putin erklärte im Gespräch mit der Agentur Tass, dass man mit Hilfe der Sportjustiz die Teilnahme russischer Sportler an internationalen Wettbewerben durchsetzen wolle. Der russische Staatschef betonte, dass dieser juristische Weg konsequent weiterverfolgt werden müsse, um die getroffenen Entscheidungen und auch die des Internationalen Sportgerichtshofs wahren zu können. Für Putin ist dies eine Frage der Prinzipien und der Anerkennung russischer Rechte im internationalen Sportkontext. Diese Statements zeigen eine einheitliche Front der russischen Führung gegenüber den westlichen Organisationen.

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Wirtschaftliche Risiken und nächster Schritt

Für den Deutschen Eishockeybund bringt die unsichere Lage enorme finanzielle Gefahren mit sich. Frank Lutz, der Vorsitzende des DEB-Vorstands, sprach sich für eine schnelle Klärung der heiklen Frage durch die IIHF aus. Er verdeutlichte, dass eine Lösung nicht von heute auf morgen verfügbar sei, es jedoch für den Verband nicht vorstellbar sei, die Klärung noch über mehrere Wochen hinauszuzögern. Die langanhaltende Unsicherheit gefährdet die Planbarkeit und den finanziellen Erfolg des Turniers, das im Jahr 2027 stattfinden soll.

Mehre Länder, darunter Weltmeister Finnland, wollen nicht gegen russische Mannschaften antreten. Diese Haltung verschärft die diplomatischen Spannungen zusätzlich und erhöht den Druck auf die Veranstaltungsorganisatoren. Der Konflikt zwischen der politischen Haltung Deutschlands und der Forderung Russlands bleibt vorerst ungelöst. Die kommenden Entscheidungen der IIHF werden entscheidend sein, ob die Weltmeisterschaft wie geplant in Deutschland stattfinden kann oder ob sich die Situation weiter zuspitzt. Die wirtschaftlichen Folgen eines Absagens oder einer Verschiebung wären für den Gastgeber und die beteiligten Partner verheerend.