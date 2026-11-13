Russland droht Deutschland mit Schadensersatz bei WM-Ausschluss

Der russische Eishockeyverband fordert Schadenersatz, falls die WM 2027 in Deutschland russische Teams ausschließt. Tretjak kündigt Sanktionen an.

Der Russische Eishockeyverband stellt Deutschland und Kanada im Vorfeld der geplanten Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 ein Ultimatum. Sollte es in Deutschland nicht gelingen, die russische Nationalmannschaft zum Turnier zuzulassen, droht Moskau mit massiven finanziellen Forderungen an den deutschen Gastgeber. Ein offizieller Antrag auf Schadensersatz wurde bereits bei der Ethikkommission des internationalen Dachverbands IIHF eingereicht.

Wladislaw Tretjak, der Chef des Russischen Eishockeyverbands, bestätigte diese harte Linie nach einer engen Abstimmung mit dem russischen Staat. Die Situation eskaliert durch die aktuelle Rechtslage um die Wiederzulassung russischer Athleten. Tretjak warnte, dass Russland im Falle einer Ausschlussentscheidung nicht nur rechtliche Schritte einleiten, sondern auch die Verschiebung der Wettkämpfe erzwingen würde. Zudem kündigte er Sanktionen gegen die Veranstalter an, falls die politischen Hürden bestehen bleiben.

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Rechtliche Grundlagen und IIHF-Antrag

Die rechtliche Basis für diese Forderungen liegt in der jüngsten Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs Cas. Das Gericht in Lausanne hat russische und belarussische Teams unter strengen Auflagen wieder in den internationalen Sport integriert. Der Russische Eishockeyverband nutzt diese Urkunde als Legitimation, um gegen nationale Regierungen vorzugehen. Der Verband sieht sich in einem Rechtsstreit, bei dem er die Einhaltung der Sportgerichtsbarkeit durchsetzten will.

Tretjak argumentiert, dass die politischen Boykottaufrufe mehrerer Länder die Grundprinzipien der Olympischen Charta verletzen. Er betonte, dass Russland den juristischen Weg konsequent verfolgen wird. Die Argumentation lautet, dass die westlichen Staaten das Rechtssystem ignorieren und damit unfaire Wettbewerbsbedingungen schaffen. Dieser Schritt zielt darauf ab, den Druck auf die IIHF und die nationalen Verbände zu erhöhen, um eine neutralere Handhabung zu erreichen.

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Positionen der europäischen Regierungen

Die Reaktionen in Europa fallen deutlich ablehnender aus als in Moskau erwartet. Die Bundesregierung hat klar gestellt, dass eine Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland bei einer Teilnahme russischer Teams faktisch nicht möglich ist. Diese Haltung wurde als unumstößlich dargestellt und verbindet die sportliche Austragung mit strikten außenpolitischen Bedingungen. Die deutschen Behörden sehen keine Alternative zu diesem Standpunkt.

Auch andere Gastländer der kommenden Turniere zeigen keine Kompromissbereitschaft. Kanada, das im Dezember die U20-Weltmeisterschaft ausrichtet, hat bereits angekündigt, russischen Spielern keine Visa zu erteilen. Finnland, der aktuelle Weltmeister, gehört zu den Ländern, die nicht gegen russische Auswahlmannschaften antreten möchten. Diese Koordination mehrerer Nationen isoliert die russische Position weiter und verschärft die diplomatische Spannung im internationalen Sport.

Wirtschaftliche Risiken für den DEB

Für den Deutschen Eishockeybund (DEB) bedeuten die drohenden Sanktionen und die politische Unsicherheit ein erhebliches finanzielles Risiko. Frank Lutz, der Vorstandsvorsitzende des DEB, warnte vor den langfristigen Folgen der offenen Lage. Er bezeichnete die Situation als signifikante wirtschaftliche Bedrohung für das gesamte Turnierkonzept in Deutschland. Die Planungen für die Infrastruktur, Ticketverkäufe und Sponsoringverträge hängen direkt von der Klärung der Teilnehmerfrage ab.

Lutz betonte die Dringlichkeit einer raschen Lösung durch die IIHF. Er verwies darauf, dass eine Verzögerung über mehrere Wochen hinaus für den Veranstalter nicht vorstellbar ist. Der Verband fordert eine klare Entscheidung, um die notwendigen Vorbereitungen treffen zu können. Eine langanhaltende Schieflage könnte die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Events gefährden und erhebliche Schäden bei den Partnern verursachen. Die Unsicherheit blockiert aktuelle Investitionen in die Turnierplanung.

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Weitere Entwicklungen und Ausblick

Die nächsten Schritte liegen bei der IIHF und den zuständigen Gremien. Der Verband muss nun die rechtlichen Anforderungen des Cas-Urteils gegen die politischen Boykottaufrufe abwägen. Eine Entscheidung der Ethikkommission wird als möglicher erster Schritt erwartet, jedoch bleibt die politische Realität in den Gastgeberländern eine massive Hürde. Russland wartet auf eine positive Reaktion, um seine Forderungen durchzusetzen.

Die kommenden Wochen werden entscheidend für die Zukunft der russischen Eishockeyteams in Europa sein. Sollte es zu keinen Einigung kommen, drohen nicht nur Rechtsstreitigkeiten, sondern auch die Absage der Weltmeisterschaft. Deutschland und Kanada stehen vor der schwierigen Aufgabe, ihre Sicherheits- und Politikstandards mit den sportlichen Verpflichtungen in Einklang zu bringen. Die Welt des Eishockeys beobachtet die Entwicklungen mit großer Spannung.