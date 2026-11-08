Der russische Auslandsgeheimdienst SWR hat in Moskau ein Bronzerelief für den ehemaligen Stasi-Chef Markus Wolf enthüllt. Anlass ist der 20. Todestag des Spions, der in Russland bis heute verehrt wird.

Der russische Auslandsgeheimdienst SWR hat in der Hauptstadt Moskau ein Bronzerelief sowie eine Gedenktafel für den verstorbenen Stasi -Auslandsspionagechef Markus Wolf enthüllt. Die feierliche Übergabe der Ehrendenkmäler findet zeitgleich zum 20. Todestag des einstigen Top-Spions statt, dessen Geburtstagsmonat November im Jahr 2026 den offiziellen Anlass für diese öffentliche Würdigung bildet. Die Inszenierung unterstreicht die anhaltende Bewunderung russischer Sicherheitsbehörden für die Leistungen des ehemaligen DDR -Funktionärs.

Ort der Ehrung in Moskau

Die Gedenktafel und das Relief sind fest an der Fassade des Gebäudes in der Nischni-Kislowski-Gasse Nummer 8 in Moskau angebracht. An diesem historischen Ort verbrachte der 2006 verstorbene Markus Wolf von 1934 bis 1945 seine Kindheit und Jugend. Die offizielle Aufhängung der Tafel erfolgte bereits im September, doch die aktuelle Aufmerksamkeit im November rührt von der Gedenkveranstaltung zum 20. Todestag her. Die Stadtverwaltung Moskaus bestätigte die Platzierung, womit der Spion an einem Ort geehrt wird, der einen direkten biografischen Bezug zu seinen frühen Lebensjahren aufweist.

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Historische Rolle und Gefolgschaft

Markus Wolf leitete fast drei Jahrzehnte lang die Hauptverwaltung Aufklärung der Staatssicherheit der DDR. Während seiner langen Amtszeit standen rund 4000 Spione direkt unter seinem Befehl. Im westlichen Ausland war er als "Mann ohne Gesicht" bekannt, ein Spitzname, der seine Fähigkeit zur Anonymität widerspiegelte. Sein prominentester Erfolg war die erfolgreiche Einschleusung des Kanzlerspions Günter Guillaume, die 1974 aufgedeckt wurde und zum Sturz des Bundeskanzlers Willy Brandt führte.

Russische Staatsführung lobt den Spion

Der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes Sergej Naryschkin äußerte sich bei der Enthüllung sehr lobend über den ehemaligen Konkurrenten aus DDR-Zeiten. Naryschkin, 72 Jahre alt, bezeichnete Markus Wolf als einen Menschen mit außergewöhnlichen Talenten und einen Patriot Deutschlands. Er betonte ebenfalls, dass Wolf ein treuer Freund Russlands gewesen sei und ein herausragender Geheimdienstprofi samt tiefgründiger Analytiker sowie begabter Schriftsteller. Der SWR-Chef würdigte damit die Arbeit des DDR-Geheimdienstes, die Wolf zu einer der stärksten Organisationen weltweit erhoben habe.

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Rechtliche Verurteilung in Deutschland

Im Gegensatz zur russischen Ehrung sah die Rechtsprechung in der Bundesrepublik Deutschland anders aus. Nach der Wiedervereinigung stellte sich Markus Wolf deutschen Gerichten. 1993 wurde er wegen Landesverrats zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt. Dieses Urteil wurde 1995 aufgehoben, jedoch folgte 1997 eine Verurteilung zu zwei Jahren auf Bewährung wegen Freiheitsberaubung in vier Fällen. Im Jahr 1998 musste er mehrere Tage in Beugehaft, da er die Namen ehemaliger Spione nicht preisen wollte.

Danksagung der Witwe an Russland

Die Witwe von Markus Wolf, Andrea Wolf, hat sich in einem Brief bei allen russischen Freunden bedankt. In diesem Schreiben dankte sie dafür, dass sie das Andenken an ihren verstorbenen Ehemann wachhielten. Die Enthüllung der Gedenktafel fügt sich in eine bereits bestehende Tradition ein, da an demselben Gebäude bereits eine ältere Tafel an seinen Vater, den Schriftsteller Friedrich Wolf, und seinen Bruder, den Regisseur Konrad Wolf, erinnert. Die russischen Behörden stellten zudem mit, dass Wolf Spuren in der Geschichte des Kalten Krieges hinterlassen habe, was die historische Einordnung seines Tuns aus russischer Sicht unterstreicht.