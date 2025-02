Russland erobert weitere Dörfer in der Ostukraine, Scholz kritisiert Vance, Selenskyj warnt vor ohne Unterstützung der USA

Die Ukraine berichtet über weitere russische Eroberungen in der Donezk-Region. Bundeskanzler Olaf Scholz reagiert mit Unverständnis auf Äußerungen von US-Vizepräsident J.D. Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Selenskyj warnt vor dem Überleben der Ukraine ohne US-Unterstützung. Die OPCW hat Spuren des verbotenen Tränengases CS in der Ukraine entdeckt. Großbritannien verhängt weitere Sanktionen gegen Russland.

Das russische Verteidigungsministerium gab bekannt, dass russische Truppen zwei weitere Dörfer in der Nähe von Pokrowsk in der östlichen Donezk-Region kontrollieren. Der ukrainische Generalstab bestätigte die Angriffe auf die zwei Dörfer sowie neun weitere Siedlungen durch russische Streitkräfte. Bundeskanzler Olaf Scholz reagierte mit Unverständnis auf Äußerungen von US-Vizepräsident J.D. Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz .

Scholz betonte die Notwendigkeit, die Zukunft der NATO zu sichern, warnte jedoch vor den Anstrengungen, die dies erfordern würde. Scholz eröffnete am Samstag den zweiten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz, an dem auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, Nato-Generalsekretär Mark Rutte und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock teilnahmen. Selenskyj betonte in einem Interview mit NBC, dass die Ukraine ohne die Unterstützung der USA nur geringe Chancen hätte, den russischen Angriffskrieg zu überleben. Laut dem ukrainischen Koordinierungshauptquartier für die Behandlung von Kriegsgefangenen könnten mehr als 150 ukrainische Soldaten in Tschetschenien festgehalten werden. Die Ukraine hat seit Beginn des Krieges im Jahr 2022 über 100 Fälle von standrechtlichen Hinrichtungen ukrainischer Kriegsgefangener durch Russland dokumentiert. FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann kritisierte Vances Rede als 'Riss in der transatlantischen Beziehung' und forderte eine sicherheitspolitische Eigenständigkeit Europas. Die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) hat in Proben von der ukrainischen Front Spuren des verbotenen Tränengases CS nachgewiesen. CS-Gas ist nicht tödlich, aber reizt die Lungen, Augen und Haut. Sein Einsatz ist in Kriegsgebieten verboten. Die Ukraine hatte die OPCW gebeten, drei Fälle von mutmaßlichem Chemiewaffeneinsatz durch Russland zu untersuchen.Die britische Regierung verhängte weitere Sanktionen gegen Russland, die vier russische Regierungsbeamte und zwei Tochterunternehmen der staatlichen russischen Atomenergiebehörde Rosatom betreffen. Außenminister David Lammy erklärte, London wolle den Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin aufrechterhalten.





