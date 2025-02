Russland führt Massen-Drohnenangriff auf die Ukraine durch

In der Nacht griff Russland die Ukraine erneut mit Drohnen an. Das ukrainische Militär meldet 140 Drohnen, von denen 85 abgeschossen wurden. Schäden in den Regionen Charkiw und Odessa wurden gemeldet. Das russische Verteidigungsministerium berichtet von 83 ukrainischen Drohnen, die über neun russischen Gebieten abgefangen wurden. Es gab Verletzte und Sachschäden in mehreren russischen Regionen.

Russland hat die Ukraine in der Nacht erneut massiv aus der Luft angegriffen - nach Angaben aus Kiew mit 140 Drohnen. Davon seien 85 abgeschossen worden und 52 Attrappen ohne Schaden verloren gegangen, erklärte das ukrainische Militär. In den Regionen Charkiw und Odessa habe es Schäden gegeben. Der Gebietsgouverneur der südlichen Region Odessa, Oleh Kiper, schrieb bei Telegram, dass eine Frau durch die Angriffe verletzt worden sei.

Außerdem seien die Hafeninfrastruktur und eine nicht betriebsbereite Bildungseinrichtung beschädigt worden. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass in der Nacht 83 ukrainische Drohnen über neun russischen Gebieten abgefangen und zerstört worden seien. Betroffen waren demnach die Gebiete Brjansk, Kursk, Lipezk, Twer, Belgorod, Kaluga, Smolensk, Woronesch und Rostow. Der Gouverneur der russischen Region Lipezk, Igor Artamonow, schrieb in seinem Telegram-Kanal von einem „massiven Drohnenangriff“. Eine Frau sei von herabfallenden Trümmerteilen verletzt worden, die Stromversorgung sei vorübergehend teilweise ausgefallen. In der Region Woronesch habe es dem Gouverneur Alexander Gussew zufolge inzwischen behobene Schäden an einer Gasleitung und Schäden an Wohnhäusern gegeben





