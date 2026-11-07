In besetzten ukrainischen Gebieten lernen Kinder ab zehn Jahren nach russischem Vorbild. Die neuen Schulbücher verfälschen die Geschichte und sollen die Jugend für den Krieg vorbereiten.

In den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine werden seit diesem Schuljahr erstmals Geschichtsbücher in den Unterricht eingeführt, die die historische Narrative der russischen Regierung widerspiegeln. Kinder ab zehn Jahren in den Regionen Cherson, Donezk, Luhansk und Saporischschja nutzen nun Lehrwerke, die die Ukraine als eigenständige Nation herabsetzen und den russischen Angriffskrieg mit falschen Tatsachenbehauptungen rechtfertigen.

Neue Schulbücher aus Moskau

Die Titel der umstrittenen Werke lauten "Die Geschichte unserer Region. Donbass" und "Die Geschichte unserer Region. Neurussland". Während solche Heimatkunde-Bücher früher an lokalen Universitäten entstanden, wurden diese neuen Ausgaben direkt in Moskau verfasst und herausgegeben. Dies markiert einen deutlichen Zentraleffekt, da die Inhalte nun nicht mehr regional, sondern zentral gesteuert werden.

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Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Altersspanne der Zielgruppe. Bisher wurden nur höhere Klassenstufen mit der russischen Sichtweise der Vergangenheit konfrontiert. Jetzt erstrecken sich diese Materialien explizit auf die Schüler der Klassenstufen fünf bis sieben. Damit erreicht die staatliche Propaganda bereits Schüler im Alter von zehn Jahren, was als frühe ideologische Prägung gewertet wird.

Sergej Krawzow und offizielle Rechtfertigungen

Sergej Krawzow, fünfundfünfzig Jahre alt, bezeichnet den neuen Geschichtskurs als objektiv. Er behauptet, die Lehrbücher enthielten im Gegensatz zu ukrainischen Schulbüchern "echte Informationen". Diese Aussage steht in direktem Widerspruch zu den Vorwürfen der ukrainischen Regierung, die Russland systematische Umerziehung von Minderjährigen vorwirft. Kiew argumentiert, dass diese Maßnahme darauf abzielt, die Kinder auf einen späteren Dienst in den russischen Streitkräften vorzubereiten.

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Verfälschte historische Narrative

Laut Berichten vermeiden die Bücher weitgehend die Darstellung der Ukrainer als eigenständiges Volk. Der Begriff "Ukraine" wird in den Texten als bloße historische Bezeichnung für ein "Randgebiet" dargestellt. Ukrainische Kosaken werden dabei als Verräter westlicher Mächte charakterisiert. Der Holodomor, die verheerende Hungersnot von neunzehnhundertzweiunddreißig und neunzehnhundertdreiunddreißig unter Stalin, wird in den Materialien als Erfindung ukrainischer Nationalisten abgetan.

In den fünfhundert Seiten starken Büchern fehlt auch die Tatsache, dass die Ukraine im Jahr neunzehnhunderteinundneunzig in einem Referendum mit großer Mehrheit für die Unabhängigkeit stimmte. Stattdessen wird behauptet: "Die Sowjetunion hörte gegen den Willen der Völker auf zu existieren." Diese Umdeutung der Geschichte dient dazu, die Legitimität des russischen Anspruchs auf die Region zu untermauern.

Politische Propaganda und Kriegsrechtfertigung

Die proeuropäischen Proteste von zweitausendvierzehn werden in den Lehrwerken als "Staatsstreich" dargestellt. Menschen in der Ostukraine hätten sich "zu Recht" gegen Nationalisten gewehrt, indem sie mit der sogenannten "militärischen Spezialoperation" einen ukrainischen Angriff auf Donezk und Luhansk verhindert hätten. Die Autoren behaupten zudem, die "Nazis" in Kiew wollten der Nato beitreten, um Verbündete im Krieg gegen Russland zu haben.

Eine weitere falsche Behauptung in den Büchern ist, es habe den Wunsch der Ukraine gegeben, eigene Atomwaffen zu entwickeln. Diese Narrative dienen dazu, den russischen Angriffskrieg als defensive Maßnahme darzustellen und die Bevölkerung in den besetzten Gebieten ideologisch zu beeinflussen. Die Verbreitung dieser Materialien zielt darauf ab, die historische Identität der Region umzuschreiben und die Loyalität zur russischen Politik zu festigen.