Russland für Drohnenangriff auf Tschernobyl verantwortlich gemacht

Ukrainische Präsident Selenskyj wirft Russland den Angriff auf die Schutzhülle des havarierten Atomreaktors Tschernobyl vor. In Russland nähert sich die Armee Pokrowsk im Osten und Olaf Scholz räumt im Podcast zwei Fehler ein.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland für einen Drohnenangriff auf die Schutzhülle des havarierten Atomreaktor s Tschernobyl verantwortlich gemacht. Die Schutzhülle des Reaktors, die in Zusammenarbeit mit anderen Ländern Europas und der restlichen Welt, einschließlich den USA, gebaut wurde, diente dem Ziel, ein Höchstmaß an Sicherheit für die Menschheit zu gewährleisten.

Angesichts der anhaltenden Aggressionen ist es laut Selenskyj notwendig, dass die internationale Gemeinschaft Druck auf den Aggressor ausübt. „Russland muss für seine Taten zur Rechenschaft gezogen werden“, fordert der ukrainische Präsident.Videoaufnahmen der ukrainischen Armee bei X zeigen, wie den Ukraine-Soldaten am Wochenende ein Front-Durchbruch in der Region Kursk gelang, bei dem drei russische Dörfer zurückerobert werden konnten. Die russische Armee nähert sich im Osten immer weiter Pokrowsk. Eine Eroberung der Bergarbeiterstadt hätte für die Ukraine fatale Folgen. Für Russland hingegen wäre sie ein weiterer Schritt hin zu einem großen Kriegsziel.Olaf Scholz wird im Podcast mit Tijen Onaran ungewohnt selbstkritisch. Zwei Fehler räumt er ein - in Bezug auf das Ampel-Aus und die deutschen Milliarden für die Ukraine.„Sie sagten, es sei Training“: Video zeigt Verhör von Nordkorea-Soldaten in Ukraine Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat auf der Social-Media-Plattform X ein Video geteilt, auf dem mehrere nordkoreanische Soldaten in Gefangenschaft zu sehen sein sollen. Im Hintergrund sind verzerrte Stimmen zu hören, die die Männer offenbar verhören. Russische Streitkräfte haben unabsichtlich ein nordkoreanisches Luftabwehrsystem der Verbündeten zerstört. Sie hielten das Gerät offenbar für eine feindliche Plattform, obwohl es für Russland im Einsatz war.Die „Black Forest“ Brigade der ukrainischen Streitkräfte hat ein russisches Pantsir-Flugabwehrraketen-System zerstört. In einem Video der Chornyi Lis Brigade ist deutlich zu sehen, wie das ukrainische Militär erfolgreich das Ziel ausschaltet. Die Aufnahme ist wohl schon älter. Am 21. November beschoss Russland laut eigenen Angaben die ukrainische Stadt Dnipro mit einer ballistischen Mittelstreckenrakete vom Typ Oreshnik. Nun haben Forscher die verbliebenen Fragmente untersucht - und dabei womöglich einen erneuten Schwindel Putins aufgedeckt





focusonline / 🏆 6. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Tschernobyl Atomreaktor Drohnenangriff Russland Ukraine Olaf Scholz Pokrowsk

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Drohnenangriff in Russland, Russland-Sanktionen und mehrEin ukrainischer Drohnenangriff in Belgorod hat drei Menschen getötet. Polen fordert von Deutschland die Zustimmung zur Aufnahme europäischer Schulden für Rüstungsprojekte. Das US-Justizministerium löst eine Abteilung zur Durchsetzung von Sanktionen gegen Russland auf. Finnland will dem Kauf von Immobilien durch Russen den Kauf von Immobilien verbieten. Russland-Sanktionen der EU sollen auch gegen die russische Schattenflotte gerichtet werden. Ein russischer Liedermacher ist bei einer polizeilichen Durchsuchung in St. Petersburg durch einen Sturz aus dem Fenster gestorben.

Weiterlesen »

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 05:25 Tanklager in Russland durch Drohnenangriff in Brand geraten+++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Weiterlesen »

Russland: Tanklager durch ukrainischen Drohnenangriff in Brand geratenRussland: Tanklager durch ukrainischen Drohnenangriff in Brand geraten

Weiterlesen »

Russland führt Massen-Drohnenangriff auf die Ukraine durchIn der Nacht griff Russland die Ukraine erneut mit Drohnen an. Das ukrainische Militär meldet 140 Drohnen, von denen 85 abgeschossen wurden. Schäden in den Regionen Charkiw und Odessa wurden gemeldet. Das russische Verteidigungsministerium berichtet von 83 ukrainischen Drohnen, die über neun russischen Gebieten abgefangen wurden. Es gab Verletzte und Sachschäden in mehreren russischen Regionen.

Weiterlesen »

Ukraine stoppt russische Offensive mit Drohnenangriff, Russland rüstet für neue AttackeUkrainische Streitkräfte führen nächtlichen Angriff mit der Drohne Baba Jaga gegen russische Stellungen durch. Russland bereitet sich auf neue Offensive vor, möglicherweise Ende März oder Anfang April. Nordkorea unterstützt Russland im Krieg. Großbritannien stellt 25 Millionen Pfund für soziale Wiederaufbauinitiative in der Ukraine bereit. Bundeswehr alarmiert wegen Spionageversuchs mit Drohnen an einem wichtigen Luftwaffen-Stützpunkt in Husum.

Weiterlesen »

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 01:58 Klitschko: Russland startet erneut Drohnenangriff auf Kiew +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Weiterlesen »