In Russland ist der Gouverneur von Murmansk wegen Korruptionsvorwürfen inhaftiert und seines Amtes enthoben worden.

In Russland ist der Gouverneur von Murmansk wegen Korruptions vorwürfe n inhaftiert und seines Amtes enthoben worden. Ein Moskauer Gericht ordnete am Mittwoch an, den 47-jährigen Andrej Tschibis in Untersuchungshaft zu nehmen.

Präsident Wladimir Putin ordnete in einem bereits am Dienstag erlassenen und am Mittwoch veröffentlichten Dekret die vorzeitige Abberufung des Gouverneurs an, der der Präsidentenpartei Geeintes Russland angehört. Tschibis stand seit 2019 an der Spitze der strategisch wichtigen Region im Nordwesten Russlands, 2024 überlebte er ein Messerattentat. Er ist der erste amtierende russische Gouverneur, der seit Beginn des Ukraine-Kriegs vor fast fünf Jahren verhaftet wurde. Tschibis war am Montag am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden.

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Die Ermittler werfen ihm vor, mehr als eine Milliarde Rubel veruntreut zu haben, die für die Sanierung einer Autobahn und den Bau eines Jugendzentrums in Murmansk bestimmt waren. Er soll die Gelder illegal ins Ausland verschoben haben. Die russische Justiz legt Tschibis "Veruntreuung als Teil einer organisierten Gruppe" sowie "Annahme von Bestechungsgeldern" in besonders großem Umfang zur Last. Im Fall einer Verurteilung können diese Straftaten mit zehn beziehungsweise 15 Jahren Haft geahndet werden.

Tschibis wies die Anschuldigungen zurück. Er habe sich "ehrlich und aufrichtig" für die Interessen der Region Murmansk eingesetzt, erklärte der Gouverneur in einer von seinem Anwalt verlesenen Stellungnahme.

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"Ich bin zuversichtlich, dass ich im Zuge der Ermittlungen und vor Gericht meine Unschuld beweisen und die falschen Anschuldigungen widerlegen kann", erklärte der Gouverneur, in dessen Umfeld es vor einigen Monaten erste Festnahmen gegeben hatte. Wie die russische Zeitung "Kommersant" berichtete, bot Tschibis in seinem Verhör an, von seinem Posten zurückzutreten und für die russische Armee in der Ukraine zu kämpfen. In Russland enden Gerichtsverfahren nur äußerst selten mit einem Freispruch.

Politiker, die beim Kreml in Ungnade fielen, wurden oft zu langen Haftstrafen verurteilt. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow wollte sich am Mittwoch nicht zum Fall Tschibis äußern und verwies auf die laufenden Ermittlungen.