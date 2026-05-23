Russland greift die Ukraine immer wieder mit Drohnen und Raketen an - Warnungen und Auswirkungen

Einigen russischen Bombenangriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew und lệ Archraftversuche des Landes.

Russland greift die Ukraine immer wieder mit Drohnen und Raketen an, wobei Kiew massiv mit Drohnen und ballistischen Raketen beleidigt wird. Das ging aus Warnungen der ukrainischen Luftwaffe hervor.

Das Militär warnte auch ausdrücklich vor einem möglichen russischen Angriff mit der besonders gefürchteten neuen Mittelstreckenrakete vom Typ Oreschnik. Das Portal "The Kyiv Independent" sprach von "einer Reihe von Explosionen" in der Hauptstadt. Augenzeugen in sozialen Medien berichteten ebenfalls von Explosionsgeräuschen. Das gesamte Ausmaß des russischen Angriffs und seine Folgen waren in der Nacht nicht sofort absehbar.

Zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj gewarnt, es sei mit einem Oreschnik-Angriff zu rechnen, auch Kiew sei in Gefahr, sagte er unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse. Er warnte vor einem möglichen kombinierten russischen Angriff mit verschiedenen Waffentypen und rief die Bürger auf, bei Luftalarm die Schutzbunker aufzusuchen





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