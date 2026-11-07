Russland greift Energieinfrastruktur an und drohnenbasierte Angriffe auf Schytomyr

Russische Angriffe treffen ukrainische Energieanlagen. Gleichzeitig deuten Verhandlungssignale auf diplomatische Schritte hin, während Deutschland weitere Patriot-Systeme ablehnt.

Zahlreiche russische Drohnen haben am Abend die Region Schytomyr im Nordwesten der Ukraine angegriffen. Das primäre Ziel dieser militärischen Operation war die dortige Energieinfrastruktur. Behördenangaben zufolge wurden dabei ein Heizkraftwerk getroffen und ein Umspannwerk vollständig zerstört. Diese Angriffe verschärfen die bereits prekäre Lage der ukrainischen Stromversorgung erheblich.

Drohung langanhaltender Stromausfälle

Die Folgen der Zerstörung werden sich über einen längeren Zeitraum bemerkbar machen. Der Bürgermeister der Stadt Ovruch, Ivan Korud, informierte die Bevölkerung direkt über die Ausmaße des Schadens. Er erklärte offiziell, dass die Wiederherstellung der Stromversorgung mehrere Zeit in Anspruch nehmen wird. Korud bat alle Bewohner explizit darum, sich auf einen längeren und möglicherweise wiederkehrenden Stromausfall einzustellen.

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Auch der private Energieversorger DTEK bestätigte erhebliche Schäden an der Netzstruktur. Auf der Social-Media-Plattform Telegram teilte das Unternehmen mit, dass in der Nacht sowohl eine eigene Anlage als auch Umspannwerke des Konkurrenten Ukrenergo beschädigt wurden. Da beide Versorger Strom in die Hauptstadt Kiew und zentrale Regionen liefern, sind weite Teile der Bevölkerung betroffen. Reparaturtrupps sind zwar im Einsatz, doch warnt DTEK davor, dass neue Luftalarme die Instandsetzungsarbeiten verzögern können.

Delegation für Gespräche in Abu Dhabi

Parallel zu den militärischen Eskalationen zeichnet sich ein möglicher diplomatischer Wendepunkt ab. Russland wird einer hochrangigen Delegation die Teilnahme an den von den USA vermittelten Gesprächen mit der Ukraine in Abu Dhabi zustimmen. Diese Information geht auf Meldungen der Nachrichtenagentur Reuters zurück, die sich auf Äußerungen des Kreml-Sprechers Dmitri Peskow stützt. Die Teilnahme deuten Beobachter als Signal für die Bereitschaft Moskaus zu substanzielleren Verhandlungen.

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Das russische Verhandlungsteam wird von Wladimir Medinski, einem Berater des Präsidenten, geleitet. Zur Delegation gehören zudem der stellvertretende Außenminister Sergej Rjabkow und Michail Galusin. Auch der Chef des Militärgeheimdienstes Igor Kostjukow sowie der hochrangige Generalstabsoffizier Juri Schigarlowski sind in der Liste der Teilnehmer enthalten. Die hohe Besetzung der Delegation unterstreicht die politische Relevanz dieser neuen Gesprächsrunde.

Einsatz nordkoreanischer Raketen und Waffenlage

Bei den jüngsten Angriffen auf die ukrainische Energieinfrastruktur setzte Russland nach vorläufigen Angaben auch nordkoreanische KN-23-Raketen ein. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj machte diese Information öffentlich und sah darin einen weiteren Beleg für die Notwendigkeit verschärfter internationaler Sanktionen gegen Russland und seine Unterstützer. Insgesamt habe Russland in der Nacht 36 ballistische Raketen auf Kiew und die umliegende Region abgefeuert.

Die ukrainische Luftabwehr konnte von diesen 36 Geschossen lediglich vier abfangen. Die hohen Verluste bei den Abwehrsystemen unterstreichen die Intensität des Angriffs. Selenskyj betonte, dass diese Entwicklung die Notwendigkeit einer internationalen Koalition zur Unterstützung der Ukraine weiter verdeutlicht. Zudem meldeten die ukrainischen Streitkräfte nach eigenen Angaben zwei russische Iskander-Raketensysteme in der Oblast Brjansk attackiert zu haben.

Deutschland lehnt weitere Patriot-Systeme ab

Trotz der akuten Bedrohungslage signalisiert Deutschland keine weiteren militärischen Lieferungen auf höchster Ebene. Verteidigungsminister Boris Pistorius erklärte im Interview mit der "Berliner Morgenpost", dass keine weiteren Patriot-Luftabwehrsysteme an die Ukraine geliefert werden können. Die eigenen deutschen Kapazitäten seien vollständig ausgeschöpft. Eine weitere Abgabe würde Lücken in der deutschen Luftverteidigung verursachen, die nicht verantwortbar seien.

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Pistorius forderte stattdessen andere Länder auf, ihre Unterstützung für die ukrainische Luftverteidigung zu verstärken. Das Thema soll beim nächsten Treffen der Ukraine Defense Contact Group Mitte November besprochen werden. Diese Absage steht im Kontrast zu politischen Forderungen aus anderen EU-Staaten. So unterstützt der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Armin Laschet, die Initiative von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni nach einer einheitlichen europäischen Stimme bei künftigen Friedensverhandlungen.

Diplomatische Initiativen und interne Säuberungen

Auf internationaler Ebene zeigt sich weiteres Engagement für eine Konfliktbeendigung. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bot US-Präsident Donald Trump an, die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs zu unterstützen. Bei einem telefonischen Gespräch erklärte Erdogan, die Kontakte sowohl zur ukrainischen als auch zur russischen Seite intensivieren zu wollen. Dieses Angebot kommt parallel zu internen Krisen in der Ukraine. Selenskyj kündigte nach einem Korruptionsskandal beim Inlandsgeheimdienst SBU weitere personelle Konsequenzen an.

Die Anti-Korruptionsermittler werfen hochrangigen Mitarbeitern des SBU, der Polizei und der Generalstaatsanwaltschaft vor, eine kriminelle Gruppe geschützt zu haben. Diese soll unter anderem mit Drogen und Falschgeld gehandelt haben. Selenskyj bezeichnete die mutmaßlichen Verbrechen als beschämend und inakzeptabel. Er schlägt zudem ein Gesetz vor, das alle SBU-Mitarbeiter zur Offenlegung ihres Vermögens verpflichten soll. Diese Maßnahmen sollen die Integrität der Sicherheitsbehörden wiederherstellen, während gleichzeitig die Frontlage durch Angriffe auf Stromnetze weiter unter Druck gerät.