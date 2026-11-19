EU-Kommissarin Kallas beklagt Angriff auf Botschaften in Kiew während Putin in China ist. Kanzler Merz und Macron fordern mehr Sicherheit und Nato-Beitritt der Ukraine im Kontext der Friedensgespräche.

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat nach jüngsten russischen Luftangriffen auf Kiew scharfe Kritik geäußert. Bei den Angriffen wurden mehrere Botschaften europäischer und nicht-europäischer Staaten in der ukrainischen Hauptstadt beschädigt. Kallas betonte, dass diese Attacken stattfanden, während Russlands Präsident Wladimir Putin am Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in China teilnahm. Russland habe Kiew getroffen, während Putin im südchinesischen Shenzhen über den roten Teppich gelaufen sei, kritisierte die EU-Chefdiplomatin.

Kiewer Angriffe und Diplomatischer Druck

Der deutsche Bundesaußenminister Johann Wadephul geht davon aus, dass die Friedensverhandlungen zum Ukraine-Krieg noch vor Weihnachten fortgesetzt werden. In den ARD-Tagesthemen betonte Wadephul, dass es keine Differenzen zwischen den Vertretern Europas gebe. Es sei gut und richtig, dass Deutschland als einer der stärksten Unterstützer der Ukraine bei den Gesprächen dabei sein werde. Diese Position unterstreicht die Einigkeit der europäischen Staaten im Umgang mit der anhaltenden Aggression Russlands.

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Sicherheitsgarantien Nach Nato-Vorbild

Auf dem Weg zu einem Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist Russland laut US-Unterhändler Jared Kushner offen für Sicherheitsgarantien nach dem Vorbild des Artikel 5 des Nato-Vertrages. Die USA hätten Moskau mit dem Konzept vertraut gemacht, wonach jedes Schutzversprechen auf diesem Grundsatz basieren würde. Artikel 5 besagt, dass Nato-Bündnispartner im Falle eines Angriffs auf die Unterstützung der Alliierten zählen können. Demnach wird eine Attacke auf ein Mitglied als ein Angriff auf alle gewertet. Unklar ist bisher, wer im Falle eines erneuten Angriffs Russlands die Ukraine verteidigen würde und welche Rolle die USA dann einnehmen würden.

Macron Fordert Nato-Debatte Und Merz Warnt

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will erneut über einen Beitritt der Ukraine zur Nato debattieren. In der aktuellen Lage, angesichts der russischen Maximalpositionen, denke Macron, dass wir die Frage des Beitritts der Ukraine in die Nato wieder aufmachen müssen. Die Ukraine wird ein sehr stark ausgestattetes Land sein mit einer großen Armee und für unsere Sicherheit auf lange Sicht ist ihre Präsenz in der Nato relevant, erklärte Macron nach dem Gipfeltreffen der Koalition der Willigen in Berlin. Kanzler Merz bezeichnete die Beschädigung der Brücke von Kertsch als ein Zeichen der Schwäche Russlands. Allein im Oktober habe Moskau über 50.000 Soldaten verloren.

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US-Vermittler Und Strategische Gespräche

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besteht auf einer schnellen europäischen Beteiligung an den US-vermittelten Gesprächen mit Russland. Die Ukraine, Europa, Amerika und Russland würden sehr darauf zählen, sagt Selenskyj nach dem Treffen der Koalition der Willigen in Berlin. Es würden noch gesonderte Unterredungen mit den US-Vermittlern Steve Witkoff und Jared Kushner über den Zeitpunkt und die Tagesordnung des nächsten Treffens geführt. Selenskyj betonte, dass das bereits ein vierseitiges Treffen sein sollte. Er zeigte sich zudem enttäuscht über das Verhalten Russlands und verwies darauf, dass Putin immer Nein gesagt habe.

KI-Werbung Und Kulturelle Propaganda

Russland nutzt den Hype um das Videospiel Grand Theft Auto VI, um Soldaten für den Krieg in der Ukraine zu rekrutieren. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte ein offenbar mit Künstlicher Intelligenz erzeugtes Bild, welches mehrere russische Medien veröffentlichten. Zu sehen sind Soldaten, Panzer, Raketen, Drohnen sowie ein Hubschrauber und ein Kriegsschiff. Auf ihren Ärmeln tragen die Soldaten russische Flaggen und das Z-Symbol, das für die russische Offensive in der Ukraine steht. In der Mitte prangt im bekannten GTA-Schriftzug der russische Text für Dienst auf Vertragsbasis samt der Rekrutierungs-Hotline 117. Der US-Sonderbeauftragte Jared Kushner hat die Geschlossenheit und Entschiedenheit der Europäer in der Ukraine-Unterstützung betont und dies US-Präsident Donald Trump und der russischen Seite übermitteln.