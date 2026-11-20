Russland hat Kiew mit ballistischen Raketen getroffen. Drei Menschen kamen ums Leben, elf Brücken wurden beschädigt. Wladimir Putin droht mit harten Gegenmaßnahmen.

Die ukrainische Hauptstadt Kiew war Ziel schwerwiegender militärischer Angriffe durch russische Streitkräfte. Nach offiziellen Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko kamen bei den Attacken mit ballistischen Raketen drei Menschen ums Leben. Darüber hinaus wurden mindestens 15 weitere Personen verletzt. Die Angriffe richteten sich insbesondere gegen kritische Infrastruktureinrichtungen der Stadt.

Zerstörung strategischer Brückeninfrastruktur

Zu den schwerwiegendsten Schäden gehörten Treffer auf drei Brücken im Stadtgebiet. Die Südbrücke, die bereits im Verlauf des Konflikts wiederholt Ziel von Angriffen gewesen war und dadurch beeinträchtigt war, wurde erneut getroffen. Diese Bauwerke verbinden das linke und das rechte Flussufer des Dnipro und sind für den täglichen Verkehr in der ukrainischen Hauptstadt von unverzichtbarer strategischer Bedeutung. Das genaue Ausmaß der strukturellen Schäden an den Brückenbauwerken kann erst nach Abschluss der geltenden Luftalarme von spezialisierten Experten sicher untersucht und bewertet werden. Die Unklarheit über den genauen Zustand der Brücken trägt zur aktuellen Unsicherheit in der Stadt bei.

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Verkehrseinschränkungen und Appelle der Stadtregierung

Die Zerstörungen führen zu erheblichen Einschränkungen in der Verkehrsinfrastruktur Kiews. Bürgermeister Vitali Klitschko warnte die Bevölkerung dringend vor den daraus resultierenden Schwierigkeiten. Angesichts der erschwerten Verkehrsbedingungen zwischen dem linken und dem rechten Ufer der Hauptstadt appellierte er an alle Einwohner, die Stadt mit dem Privatfahrzeug nicht zu verlassen, sofern dies nicht absolut notwendig ist. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die verbleibenden Verkehrsachsen nicht weiter zu überlasten und die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Die Einschränkungen betreffen den gesamten städtischen Raum und haben direkte Auswirkungen auf die Mobilität der Einwohner.

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Eskalation im Streit um die Krim-Brücke

Die russischen Angriffe auf die Kiewer Infrastruktur erfolgen in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit einer neuen Eskalation im Streit um die Krim-Brücke. Die an den russischen Staat annektierte Halbinsel Krim war in dieser Woche drei Mal Ziel von Angriffen. Dabei wurde auch ein Teil der Autotrasse auf der Brücke zerstört. Derzeit ist die Verbindung nur noch für den Zugverkehr nutzbar. Die Brücke ist für die russische Seite von großer strategischer und logischer Bedeutung, da sie über sie Menschen und Güter auf die Krim transportiert. Der Ausfall der Autospur stellt einen erheblichen Einschnitt in die Versorgungslogistik dar.

Reaktion des Kremls und internationale Kontexte

Kreml-Diktator Wladimir Putin kündigte am Donnerstag eine harte Reaktion auf die Schäden an der Krim-Brücke an. Bei einer Pressekonferenz nach einem Dreiergipfel mit US-Präsident Donald Trump und Chinas Machthaber Xi Jinping im südchinesischen Shenzhen drohte er mit Vergeltung. Er ging davon aus, dass die russischen Gegenmaßnahmen weitaus schmerzhafter sein werden als das, was Kiew mit den Angriffen auf die Krim-Brücke verursacht habe. Diese Statements unterstreichen die Intensität des Konflikts und die Bereitschaft Russlands zu weiteren aggressiven Schritten. Die genannten Führungspersönlichkeiten und die Orte des Gipfels markieren einen bedeutenden diplomatischen Hintergrund für die militärische Eskalation.