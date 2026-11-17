Raketen treffen Kiew und Infrastruktur. IWF sichert 1,6 Milliarden Dollar. Jared Kushner berichtet von Fortschritten im Friedensprozess mit Russland.

Am frühen Morgen trafen russische Raketen gezielt die ukrainische Hauptstadt Kiew und verursachten erhebliche Schäden an der kritischen Infrastruktur der Stadt. Augenzeugen berichteten von Explosionen, während die Stadtverwaltung bestätigte, dass auch das U-Bahn-Netz während eines nächtlichen Angriffes beschädigt worden war. Bürgermeister Vitali Klitschko fügte hinzu, dass speziell die Nord- und die Südbrücke über den Fluss Dnipro sowie weitere zentrale Einrichtungen ins Visier der feindlichen Kräfte geraten waren. Diese Angriffe führten dazu, dass in mehreren Stadtbezirken Kiew s die Versorgung mit Fernheizung und Wasser ausfiel, was die Lage für die Millionenbevölkerung weiter erschwerte.

Kiew erleidet massive Infrastruktur-Schäden

Die Auswirkungen des Beschusses sind weitreichend und betreffen die alltägliche Lebensqualität der Bewohner der dreimillionenstädte. Der russische Angriff auf die Brücken, die Kiew über den Dnipro mit verschiedenen Stadtteilen verbindet, hat zu erheblichen Verkehrsproblemen geführt. Bereits vorherige Drohnen- und Raketenangriffe auf Straßen- und U-Bahnbrücken haben die ohnehin angespannte Verkehrslage verschärft. Neben den direkten Zerstörungen meldeten Behörden auch Beschuss in anderen Großstädten wie Charkiw, Dnipro und Saporischschja. In Saporischschja traf es ein Industrieobjekt, während in der Stadt Smila im zentralukrainischen Gebiet Tscherkassy ebenfalls Ziele angegriffen wurden.

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Internationale Finanzhilfe für die Ukraine gesichert

Parallel zu den militärischen Eskalationen gab es positive Nachrichten aus wirtschaftlicher Hinsicht. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat mit der Ukraine wichtige Fortschritte bei den Verhandlungen über die Auszahlung von weiteren 1,6 Milliarden Dollar erzielt. Die Organisation in Washington erklärte, dass die Einigung auf Expertenebene dem IWF-Vorstand zur Billigung vorgelegt werden kann, sobald die Finanzierungszusagen internationaler Partner gesichert sind. Für das Jahr 2027 schätzt der Fonds die verbleibende Finanzierungslücke der ukrainischen Regierung auf 32 bis 34 Milliarden Dollar, für 2028 auf 17 Milliarden Dollar. Die Ukraine ist aufgrund der verlängerten Kriegsdauer weiterhin stark auf internationale Finanzhilfen angewiesen, um ihre Wirtschaft und Infrastruktur aufrechtzuerhalten.

Jared Kushner berichtet von Friedensgesprächen

Im diplomatischen Bereich gibt es erste Anzeichen von Fortschritt. Jared Kushner, Schwiegersohn von Donald Trump und US-Sondergesandter, erklärte am Montag, dass die USA ihre Vermittlungsbemühungen zur Beendigung des Krieges fortsetzen. Er habe gemeinsam mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff mit dem ukrainischen Staatschef sowie europäischen Vertretern gesprochen. Kushner betonte auf X, dass es produktive Gespräche mit der Regierung in Kiew, europäischen Partnern und auch russischen Delegierten gebe. Besonders die Themen Sicherheitsgarantien für die Ukraine und ein Weg zur EU-Mitgliedschaft wurden diskutiert. Ein endgültiges Abkommen müsse sowohl von Russland als auch von der Ukraine gebilligt werden, obwohl bisherige Gespräche noch keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Kampfhandlungen hatten.

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Japan protestiert scharf gegen russische Luftraumverletzung

Neben dem Ukraine-Konflikt eskalierte die Lage auch im pazifischen Raum. Japan hat nach eigenen Angaben wegen der Verletzung seines Luftraums durch zwei mutmaßlich russische Flugzeuge scharfen Protest in Moskau eingelegt. Der Vorfall ereignete sich vor der Insel Okinoshima in der südwestlichen Präfektur Fukuoka. Kabinettssekretär Minoru Kihara bezeichnete dies als schweren Eingriff in die Souveränität Japans und als Bedrohung der nationalen Sicherheit. Die letzte bestätigte Luftraumverletzung durch russische Maschinen hatte sich im September 2024 vor der Insel Rebun in der Präfektur Hokkaido ereignet.

Trump kündigt Treffen mit Xi und Putin an

Die diplomatischen Bemühungen könnten sich durch ein wichtiges Dreieckstreffen intensivieren. US-Präsident Donald Trump kündigte an, bei seinem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auch über den Ukraine-Krieg zu sprechen. Dieses Gespräch könnte entscheidend sein, um die Gespräche zwischen den Konfliktparteien voranzutreiben. Während Kushner von Fortschritten in enger Abstimmung mit Russland sprach, bleibt unklar, ob konkrete Termine für weitere Verhandlungen bereits feststehen. Nach Gesprächen der Delegationen in Abu Dhabi in der vergangenen Woche werden weitere Verhandlungen erwartet.