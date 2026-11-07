Russland greift ukrainische Infrastruktur an und droht mit weiteren Stromausfällen

Neue russische Raketenangriffe treffen energiewirtschaftliche Anlagen in der Ukraine. DTEK warnt vor Stromausfällen, während Selenskyj die Eskalation vor den Friedensgesprächen in Abu Dhabi kritisiert.

Die Ukraine sieht sich erneut schweren Angriffen ausgesetzt, die das energiewirtschaftliche System des Landes erheblich belasten. Nach Angaben des privaten Energieversorgers DTEK wurden in der vergangenen Nacht sowohl eigene Kraftwerksanlagen als auch Umspannwerke des staatlichen Netzbetreibers Ukrenergo zerstört. Diese Infrastrukturen sind von zentraler Bedeutung für die Stromversorgung der ukrainischen Hauptstadt Kiew und der umliegenden mittleren Regionen. Die Reparaturteams arbeiten derzeit vor Ort, doch die Gefahr durch neue Luftalarme verzögert die Instandsetzung kontinuierlich.

Warnung vor instabiler Stromversorgung

DTEK hat die Verbraucher in einer Meldung auf der Plattform Telegram vor extrem schwankenden Stromversorgungsbedingungen gewarnt. Der Versorger betonte, dass sich die Lage der Energieversorgung sogar mehrmals pro Stunde ändern kann. Gleichzeitig berichtete der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, über erhebliche Schäden an der städtischen Infrastruktur, darunter eine wichtige Brücke, sowie Ausfälle bei Strom, Wasser und Fernwärme in verschiedenen Stadtteilen. Die Behörden bestätigten, dass bei den jüngsten Angriffen auf die ukrainische Infrastruktur mindestens zwei Menschen getötet wurden und etwa ein Dutzend weitere Personen landesweit verletzt worden sind.

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Erdogan und Laschet planen diplomatische Initiativen

Parallel zu den militärischen Eskalationen laufen intensive diplomatische Bemühungen um eine Beendigung des Konflikts. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat dem US-Präsidenten Donald Trump im Rahmen eines Telefonats sein Angebot unterbreitet, die Verhandlungen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs zu unterstützen. Erdogan erklärte seinem Amtskollegen, dass er die Kontakte zu sowohl der ukrainischen als auch zur russischen Seite intensivieren wolle. Auf europäischer Seite fordert Armin Laschet, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, eine einheitliche Stimme der Europäischen Union in den Friedensverhandlungen. Er schlägt die Ernennung eines europäischen Beauftragten vor, der im Namen der EU mit beiden Konfliktparteien verhandeln soll, um die bisher fragmentierten diplomatischen Kontakte der einzelnen Mitgliedstaaten zu ersetzen.

Personelle Konsequenzen beim Geheimdienst SBU

Im Inneren der Ukraine führt ein Korruptionsskandal zu massiven personellen Umwälzungen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte nach einer Videoansprache weitere Entlassungen beim Inlandsgeheimdienst SBU an. Er bezeichnete die mutmaßlichen Verbrechen hochrangiger Mitarbeiter als beschämend und absolut inakzeptabel. Anti-Korruptionsermittler werfen mehreren Angestellten des SBU sowie der Polizei und der Generalstaatsanwaltschaft vor, eine kriminelle Gruppe beschützt zu haben, die unter anderem mit Drogen, Falschgeld handelte und Betrugszentren betrieb. Selenskyj kündigt zudem ein neues Gesetz an, das alle Mitarbeiter des SBU zur Offenlegung ihres Vermögens verpflichten wird, um weitere Korruption zu verhindern.

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Kritik an russischem Druck vor Gesprächen in Abu Dhabi

Wolodymyr Selenskyj wirft Russland vor, die Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur gezielt vor den für Dienstag und Mittwoch in Abu Dhabi geplanten Friedensgesprächen zwischen Vertretern der Ukraine, Russlands und der USA zu intensivieren. Der Präsident betonte, Moskau versuche, durch diese Taktik die Verhandlungsposition Kiews und seiner Verbündeten zu schwächen. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass bei den jüngsten Angriffen auch Raketen nordkoreanischer Produktion eingesetzt wurden. Zudem berichtete die ukrainische Zeitung Ukrainska Pravda unter Berufung auf den Generalstab in Kiew, dass ukrainische Streitkräfte zwei russische Iskander-Raketensysteme in der Oblast Brjansk sowie ein Flugabwehrsystem vom Typ Pantsir-S1 angegriffen haben. Die genauen Schäden an diesen militärischen Einrichtungen werden derzeit noch ermittelt.

Disziplinäre Maßnahmen gegen Amtsträger

Neben den außenpolitischen und militärischen Entwicklungen gibt es auch interne Disziplinarmaßnahmen. Der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Kyrylo Budanow, muss ein Bußgeld zahlen, weil er in offizieller Funktion Russisch gesprochen hat. Olena Iwanowska, die Bevollmächtigte für den Schutz der Staatssprache, teilte mit, dass Budanow den Verstoß eingeräumt und die Zahlung der Strafe bis zur Frist zugesagt hat. Das Bußgeld beträgt bis zu 8500 Hrywnja, was etwa 170 Euro entspricht. Der Vorfall ereignete sich, als Budanow am Montag Proteste vor einem provisorischen Militärgefängnis bei Kiew beruhigen wollte und dabei teilweise Russisch mit einem verletzten Jugendlichen und dessen Schwester sprach. Amtsträger sind in offizieller Funktion zur Verwendung der ukrainischen Sprache verpflichtet, Privat ist Russisch weiterhin erlaubt. Der Europäische Rat soll am 17. und 18. Dezember eine Entscheidung über die Ernennung eines neuen europäischen Beauftragten treffen.