Russland greift ukrainische Infrastruktur vor Gipfel an

Russland führt massive Angriffe auf die ukrainische Energieversorgung durch. Ziel ist die kritische Infrastruktur in Kiew. Der Angriff erfolgt kurz vor den geplanten Friedensgesprächen in Abu Dhabi.

Die Russische Föderation hat am Samstag eine intensive Offensive gegen die ukrainische Energieinfrastruktur gestartet. Diese Attacke erfolgt unmittelbar vor der geplanten diplomatischen Konferenz in Abu Dhabi. Ziel der russischen Streitkräfte sind kritische Versorgungsnetze im Herzen der Ukraine. Der Angriff markiert eine eskalierende Phase im laufenden Konflikt.

Zerstörung der Energieversorgung in Kiew

Das ukrainische Energieministerium bestätigte schwere Schäden am Stromnetz am Samstag. Die Regierungen der Regionen Kiew, Dnipropetrowsk, Donezk, Charkiw und Schytomyr meldeten landesweite Stromausfälle. Der Bürgermeister von Kiew, Witali Klitschko, nannte die Lage in der Dreimillionenstadt extrem schwierig. Neben der Elektrizität sind auch die Fernwärme- und Wasserversorgung betroffen. Mindestens neun Personen wurden bei den Explosionen verletzt, darunter ein Kind.

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Kreml nutzt Raketen als Druckmittel

Russland setzt ballistische Raketen und Drohnen ein, um die Ukraine vor den Gesprächen unter Druck zu setzen. Präsident Wolodymyr Selenskyj berichtete von 36 Raketen und 170 Drohnen, die auf Kiew abgefeuert wurden. Das russische Verteidigungsministerium rechtfertigte die Zerstörung der Dnipro-Brücke mit militärischer Nutzung durch ukrainische Truppen. Moskau gab zudem an, eine Fabrik für den ukrainischen Marschflugkörper Flamingo getroffen zu haben. Die Brücke wurde vorläufig gesperrt, da Schäden an Fahrbahn und Leitplanken bestehen.

Diplomatische Konflikte und interne Streitigkeiten

Präsident Selenskyj warf der Hauptstadtverwaltung vor, Vorbereitungen auf die Heizperiode und den Angriff vernachlässigt zu haben. Bürgermeister Klitschko wies die Vorwürfe zurück und beschuldigte die Zentralregierung der Verzögerung von Notfallplänen. Der Konflikt zwischen den beiden führenden Politiker Kiews ist offenkundig. Selenskyj forderte erneut Abfangraketen für das Patriot-System, um die Luftabwehr zu stärken. Die Arbeit der Reparaturkräfte werde durch ständige Luftalarme massiv behindert.

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Ausblick auf die Gespräche in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Die nächste Woche stattfindenden Dreiergespräche in Abu Dhabi stehen im Fokus der internationalen Aufmerksamkeit. Die Ukraine und Russland wollen unter Vermittlung der USA einen Ausweg aus dem Krieg finden. Die aktuellen Angriffe auf die kritische Infrastruktur werden in Kiew als gezielte Vorbereitung auf diese Verhandlungen gewertet. Die Zerstörung von Brücken und Energieanlagen soll die Verhandlungsposition der Ukraine schwächen. Die Reparaturarbeiten laufen unter Hochdruck, werden jedoch durch die andauernde Gefahr eingeschränkt.

Folgen für die Zivilbevölkerung und den Alltag

Die Zerstörung der Infrastruktur trifft die zivile Bevölkerung in Kiew hart. Viele Wohnblocks und Unternehmen leiden unter langen Abschaltungen von Strom und Wasser. Die Dnipro-Brücke ist eine wichtige Verbindung zwischen den Stadtteilen. Ihr Ausfall stört den Verkehr und die Versorgung der Millionenstadt empfindlich. Die Bewohner müssen mit weiteren Angriffen rechnen, während die Reparaturen voranschreiten. Die politische Rhetorik zwischen der Regierung und der Stadtverwaltung verschärft sich durch die Krisensituation.