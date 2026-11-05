Russland im Welteishockey: CAS-Urteil löst Konflikte aus

Das CAS-Urteil erlaubt Russlands Rückkehr ins Welt-Eishockey. Der DEB und die Bundesregierung stehen vor harten Entscheidungen zur Ausrichtung der U20-WM 2027 in Deutschland.

Seit Freitag gilt es als faktisch abgeschlossen: Die russischen Eishockey-Nationalmannschaften sind ab der U20-Weltmeisterschaft im Jahr 2027 wieder für internationale Titelkämpfe zugelassen. Diese Entscheidung des obersten Sportgerichtshofs trifft die internationale Eishockey-Community mit Ausnahme der betroffenen Nationen hart und verursacht erhebliche Sorgen bei den zukünftigen Turnierausrichtern. Insbesondere der Deutsche Eishockey Bund und der kanadische Verband sehen sich mit der politischen und organisatorischen Herausforderung konfrontiert, die Rückkehr eines Landes zu verarbeiten, dessen Regierung als Kriegstreiber gilt.

Rechtliche Grundlage des CAS-Urteils

Der Kern der aktuellen Debatte liegt in der rechtlichen Begründung des Schiedsgerichts in Lausanne. Der oberste Sportgerichtshof hat klargestellt, dass die vom Weltverband Internationaler Eisverband vorgebrachten Argumente bezüglich Sicherheit und Integrität des Sports nicht mehr als ausreichende Ausschlusskriterien gelten. Dies unterscheidet sich deutlich von der Position anderer Sportverbände. So hat sich der Curling-Weltverband beispielsweise durch eine andere Argumentationsstrategie durchsetzen können, um das Schiedsgericht von der Notwendigkeit eines Fortbestands der Sperre zu überzeugen.

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Die Entscheidung bedeutet, dass die politischen oder moralischen Bedenken der Mitgliedsverbände vorrangig durch sportrechtliche Prinzipien überwunden wurden. Für den Deutschen Eishockey Bund bedeutet dies einen massiven Eingriff in die eigene Planungssicherheit, da die Teilnahme russischer Teams ab 2027 nicht mehr automatisch ausgeschlossen werden kann. Die rechtliche Hürde für einen erneuten Ausschluss ist durch das Urteil deutlich gestiegen und erfordert nun andere Lösungswege.

Politische Unterstützung und internationale Vorbilder

Der Deutsche Eishockey Bund steht nun vor der Aufgabe, die Unterstützung des Weltverbands und der deutschen Politik zu mobilisieren, um die Nationalmannschaft Russlands aus den eigenen Hallen fernzuhalten. Mögliche Instrumente hierfür sind eine erneute Suspendierung durch den Internationalen Eisverband oder direkte Einreiseverbote seitens der Bundesregierung. Letzteres stellt eine Strategie dar, die bereits von anderen Nationen erprobt wurde und politisch legitim erscheint.

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Die kanadische Regierung hat ihren Standpunkt bereits im Laufe des vergangenen Jahres deutlich gemacht. Obwohl Kanada einzelnen russischen Athleten die Einreise gestattet, um Spielbetrieb in der National Hockey League aufrechtzuerhalten, unterscheidet es strikt zwischen individuellen Spielern und kompletten Nationalmannschaften. Der Hintergrund dieser Differenzierung sind die NHL-Clubs in Toronto, Montreal, Edmonton, Calgary, Vancouver und Winnipeg, die mit Stars wie Alexander Owetschkin, Nikita Kutscherow oder Jewgeni Malkin aufwarten.

Ein kompletter Verbot für Nationalteams bleibt in Kanada bestehen, um die politische Botschaft gegen den Krieg nicht zu verwässern. Auch andere europäische Staaten gehen den Weg der strikten Trennung. So haben die lettischen Politiker bereits mit Gesetzen reagiert, die Spiele gegen russische Mannschaften explizit verboten haben. Diese gesetzlichen Maßnahmen dienen als Vorbild für andere Nationen, die ihre Souveränität und moralische Position im Sport wahren wollen. Die Bundesregierung ist nun gefordert, ähnliche Schritte zu prüfen und nachzuziehen.

Konsequenzen für den Deutschen Eishockey Bund

Die Position des Deutschen Eishockey Bunds ist durch den Vorstandsvorsitzenden Frank Lutz klar definiert worden. Er hat nach dem Urteil des Schiedsgerichts die einzig mögliche Strategie benannt, die den Deutschen Eishockey Bund vor einem Verlust der Glaubwürdigkeit bewahren kann. Sollte der Deutsche Eishockey Bund keine ausreichende Unterstützung von staatlicher Seite oder durch den Weltverband erhalten, sieht er sich gezwungen, ein starkes Zeichen zu setzen.

Dieses Zeichen könnte die Rückgabe der Austragungsberechtigung für die Weltmeisterschaft sein. Die Gefahr, unter dem Druck internationaler Verbände und der eigenen Basis gezwungen zu sein, Spiele gegen das russische Team auszurichten, ist für den Deutschen Eishockey Bund ein unkalkulierbares politisches Risiko. Die Ablehnung durch die eigene Basis und die Gesellschaft wäre schwerwiegender als der organisatorische Aufwand einer Austragung.

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Die Zukunft der Eishockey-Weltmeisterschaften hängt maßgeblich davon ab, wie die nationalen Verbände und Regierungen mit dem Spannungsfeld zwischen Sportrecht und politischer Moral umgehen. Der Deutsche Eishockey Bund muss nun aktiv werden, um sicherzustellen, dass Deutschland nicht in die Rolle eines Ausrichters gezwungen wird, der den Krieg eines Mitgliedsverbandes de facto legitimiert. Die Entscheidung des obersten Sportgerichtshofs hat die Karten neu gemischt und verlangt von allen Beteiligten ein hohes Maß an diplomatischem Geschick und politischem Mut.