Russland im Welteishockey: DEB und Politik gefordert nach CAS-Urteil

Nach der Zulassung Russlands für die U20-WM 2027 droht der deutsche Eishockey-Verband mit dem Rückzug. Staatliche Einreiseverbote sind nun notwendig.

Seit dem Freitag besteht die neue sportpolitische Realität, dass die russischen Eishockey-Nationalmannschaften wieder an internationalen Meisterschaften teilnehmen dürfen. Der Weltverband hat die U20-Weltmeisterschaft 2027 offiziell als erstes Turnier nach der Aufhebung der Sperre auserkoren. Diese Entscheidung löst massive Sorgen bei den deutschen Sportverantwortlichen aus, da sie den Eindruck erweckt, als würde die Isolierung des Landes im Spitzensport nicht mehr konsequent genug durchgesetzt.

CAS-Urteil hebt Sicherheitsbedenken auf

Der oberste Sportgerichtshof hat in seiner Rechtsprechung klargestellt, dass generelle Argumente bezüglich der Sicherheit und der Integrität des Sports keine ausreichenden Kriterien mehr für einen Ausschluss darstellen. Anders als beim Curling, wo der Weltverband erfolgreich darlegen konnte, dass die Sperre aufrechtzuerhalten ist, scheiterte diese Taktik im Eishockey. Die Richter urteilten, dass die vorgebrachten Gründe der Internationalen Eishockey-Föderation nicht mehr als valide Ausschlusskriterien gelten können.

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Dies bedeutet für den deutschen Sport, dass sich die rechtliche Lage fundamental geändert hat. Die bloße Berufung auf abstrakte Sicherheitsrisiken reicht fortan nicht mehr aus, um russische Teams fernzuhalten. Die Verantwortlichen stehen nun vor der Herausforderung, rechtlich belastbare Argumente zu finden, die über die bisherigen politischenstatements hinausgehen und im Gerichtsfall Bestand haben.

Kanada und Lettland zeigen den Weg auf

Internationale Beispiele zeigen, wie mit der Situation umgegangen werden kann, wenn der Sportverband keine Sperrung mehr vornehmen kann. Die kanadische Regierung hat bereits signalisiert, dass sie Einreiseverbote für komplette Mannschaften aussprechen wird. Dies würde dazu führen, dass NHL-Teams aus Toronto, Montreal, Edmonton, Calgary, Vancouver und Winnipeg zwar weiterhin gegen einzelne russische Starspieler wie Alexander Owetschkin, Nikita Kutscherow oder Jewgeni Malkin antreten dürften, da diese als Individuen gelten, aber keine vollständigen russischen Nationalmannschaften mehr im Land gastieren können.

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Auch auf europäischem Boden gibt es bereits Präzedenzfälle. Politiker in Lettland haben Gesetze verabschiedet, die Spiele gegen russische Mannschaften explizit verbieten. Diese legislativen Maßnahmen schaffen einen rechtlichen Rahmen, der den lokalen Verbänden die Handlungsfreiheit gibt, ohne sich gegen internationale Regularien zu verstoßen. Die Bundesregierung ist nun in der Pflicht, ähnliche Maßnahmen für Deutschland zu prüfen und umzusetzen, um einen einheitlichen europäischen Standpunkt zu wahren.

DEB muss ultimative Schritte ankündigen

Der Deutsche Eishockey-Bund befindet sich unter enormem Druck. Der Vorstandsvorsitzende Frank Lutz hat die Position des Verbandes bereits klar definiert. Sollte keine Unterstützung seitens des Weltverbandes oder der politischen Führung in Berlin erfolgen, muss der DEB drastische Maßnahmen ergreifen. Die Drohung, die Weltmeisterschaft zurückzugeben, ist dabei kein leerer Schuss, sondern ein letztes Mittel, um Druck auszuüben.

Die Rückgabe der Meisterschaft würde für den deutschen Gastgeber massive finanzielle und logistische Einbußen bedeuten, ist jedoch das einzige verbleibende Instrument, um gegen die Wiederaufnahme Russlands zu protestieren. Der DEB braucht die klare Zusage der Politik, dass Einreiseverbote für ganze Delegationen ausgesprochen werden, oder eine erneute Suspendierung durch die Internationale Eishockey-Föderation.

Konsequenzen für Zuschauer und Wirtschaft

Für die betroffenen Städte und die Fans bedeutet die Diskussion eine Unsicherheit, die in der Regelungsphase schwer zu handhaben ist. Sollten Einreiseverbote verhängt werden, ist unklar, wie die Ticketsituation für bereits verkaufte Spiele gelöst wird. Die Wirtschaftlichkeit des Events hängt stark von der internationalen Beteiligung ab, wobei russische Teams in der Vergangenheit eine große Fangemeinde angezogen haben.

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Letztendlich steht Deutschland an einem Scheideweg. Die Politik muss entscheiden, ob sie den Sport politisch isolieren will oder der Internationalen Eishockey-Föderation vertraut. Ein passives Abwarten ist keine Option, da der deutsche Verband andernfalls gezwungen sein könnte, die Austragung zu boykottieren. Die kommenden Tage werden zeigen, ob die Bundesregierung nachzieht oder den DEB alleingelassen lässt.