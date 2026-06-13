Russland ist Ziel eines massiven ukrainischen Drohnenangriffs geworden. Das Verteidigungsministerium in Moskau meldet den Abschuss von 185 unbemannten Fluggeräten innerhalb von zwölf Stunden.

Russland ist Ziel eines massiven ukrainischen Drohnenangriff s geworden. Das Verteidigungsministerium in Moskau meldet den Abschuss von 185 unbemannten Fluggeräten innerhalb von zwölf Stunden. Diese seien über rund einem Dutzend Regionen abgefangen worden, vor allem in Zentralrussland.

In der Region Brjansk kam nach Angaben des dortigen Gouverneurs in einem grenznahen Dorf ein Mensch ums Leben. Eine weitere Person sei verletzt worden, teilt Jegor Kowaltschuk mit. Dem regionalen Einsatzstab zufolge wurden allein in der Region Brjansk 62 Drohnen zerstört. Auch die Hauptstadt Moskau wurde offenbar angegriffen.

Mehrere auf die Metropole zusteuernde Drohnen seien abgewehrt worden, erklärt Bürgermeister Sergej Sobjanin im Kurznachrichtendienst Telegram. Fachleute untersuchten die Trümmerteile an den Absturzstellen. In der Nähe der Meerenge von Kertsch, die Russland von der seit 2014 von Moskau besetzten Halbinsel Krim trennt, wurde ein Hafenterminal im Bezirk Temrjuk am Asowschen Meer beschädigt. Bei dem Angriff wurden 96 Menschen beschäftigt, um ein durch herabfallende Drohnen-Teile ausgelöstes Feuer zu löschen.

Der Gouverneur der Region Krasnodar, Wenjamin Kondratjew, bestätigte, dass ukrainische Drohnen den Bezirk Temrjuk angegriffen haben. Russland hat bereits mehrere Angriffe auf militärische Ziele und Infrastrukturen in den letzten Monaten erlebt. Die Regierung in Moskau hat die Angriffe als Bedrohung für die nationale Sicherheit bezeichnet und eine Antwort auf die Angriffe angekündigt. Die ukrainische Regierung hat die Angriffe auf militärische Ziele und Infrastrukturen in Russland als notwendige Maßnahme zur Verteidigung der nationalen Sicherheit bezeichnet.

Die Angriffe haben auch zu einer Verschärfung der Spannungen zwischen Russland und der Ukraine geführt. Die internationale Gemeinschaft hat die Angriffe auf militärische Ziele und Infrastrukturen in Russland kritisiert und aufgefordert, dass beide Seiten zur Rücksichtnahme und zur Einhaltung der internationalen Gesetze aufrufen. Die Angriffe haben auch zu einer Verschärfung der Spannungen zwischen Russland und der Ukraine geführt.

Die internationale Gemeinschaft hat die Angriffe auf militärische Ziele und Infrastrukturen in Russland kritisiert und aufgefordert, dass beide Seiten zur Rücksichtnahme und zur Einhaltung der internationalen Gesetze aufrufen. Die Angriffe haben auch zu einer Verschärfung der Spannungen zwischen Russland und der Ukraine geführt. Die internationale Gemeinschaft hat die Angriffe auf militärische Ziele und Infrastrukturen in Russland kritisiert und aufgefordert, dass beide Seiten zur Rücksichtnahme und zur Einhaltung der internationalen Gesetze aufrufen.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) ist nach eigenen Angaben bereit, der Ukraine im Rahmen seines Hilfsprogramms eine weitere Tranche in Höhe von 690 Millionen Dollar (umgerechnet 596 Millionen Euro) zur Verfügung zu stellen. Die Zahlung könne aber erst nach einer formellen Genehmigung des IWF-Vorstands fließen, gibt der Währungsfonds bekannt. Der Mitteilung zufolge werden sich die seit Jahresbeginn an die Ukraine gezahlten Hilfen damit auf 2,2 Milliarden Dollar (1,9 Milliarden Euro) erhöhen.

Das entsprechende Programm des in Washington ansässigen IWF ist auf vier Jahre angelegt, während der insgesamt 8,1 Milliarden Dollar (sieben Milliarden Euro) an Kiew fließen sollen. Als Gegenleistung für die Kredite hatte der IWF Strukturreformen mit der Ukraine vereinbart. Die Botschafter Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens haben bei ihrem Besuch im Moskauer Außenministerium am Donnerstag Protest eingelegt gegen russische Falschbehauptungen.

Nach Informationen des 'Spiegels' aus Diplomatenkreisen brachten der deutsche Botschafter Alexander Graf Lambsdorff und seine Amtskollegen Nicolas de Rivière und Nigel Casey gegenüber dem stellvertretenden russischen Außenminister Michail Galusin eine Demarche - eine offizielle Intervention - gegen die von russischen Stellen verbreitete Behauptung vor, Frankreich und Großbritannien wollten die Ukraine atomar aufrüsten, um ihre Verhandlungsposition zu verbessern. Dies hatten der russische Auslandsgeheimdienst SWR sowie die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Marija Sacharowa, behauptet.

Die britische Regierung bestätigt den Zeitplan für das schrittweise Verbot von Importen raffinierter Öle aus Russland.

'Das ist Teil eines kürzlich angekündigten Sanktionspakets, mit dem Putins Kriegsmaschinerie weiter unter Druck gesetzt werden soll', teilt London mit. Dieses Paket baut auf bestehenden Sanktionen Großbritanniens gegen russisches Öl auf, einschließlich des langjährigen Verbots der Einfuhr von Rohöl und raffinierten Produkten direkt aus Russland. Ab dem Jahreswechsel geht Großbritannien noch einen Schritt weiter: Ab dem Zeitpunkt gilt auch ein Verbot für die Einfuhr von aus russischem Rohöl hergestelltem raffiniertem Öl aus Drittländern.

Der Vorstandschef von Deutschlands größtem Rüstungskonzern Rheinmetall, Armin Papperger, schließt nicht aus, dass Frankreich nach dem Aus für das deutsch-französische Kampfflugzeug FCAS auch beim Panzer-Projekt MGCS aussteigt.

'Eine Gefahr ist immer da, aber es ist noch nichts entschieden', sagte Papperger der 'Welt am Sonntag'. Frankreich plane bereits, das Budget für das MGCS-Projekt drastisch zu kürzen. Im Gespräch sei ein Betrag 'von weniger als der Hälfte' der bisherigen Planungen.

'Wir haben null Entscheidungen über das finale Budget', sagt Papperger. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sieht eine gestiegene Gefahr möglicher Drohnenangriffe auf den Deutschen Bundestag und die Gebäude weiterer Verfassungsorgane. In einem Brief an Bundestagspräsidentin Julia Klöckner schreibt der CSU-Politiker laut 'Rheinischer Post', die wachsende Zahl von Drohnensichtungen in den vergangenen Monaten habe die Sicherheitsbehörden verstärkt sensibilisiert. Zum Schutz der Liegenschaften der Verfassungsorgane des Bundes bedürfe es seines Erachtens 'einer konstanten Drohnenabwehrfähigkeit'





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