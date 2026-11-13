Russland klagt IIHF: Finanzklage bei WM-Ausschluss 2027

Der russische Verband droht mit Entschädigungsforderungen an die IIHF, falls Kanada und Deutschland die WM-Teilnahme verhindern. Rechtliche Schritte stehen bevor.

Der Russische Eishockeyverband bereitet sich auf den schlimmsten Fall vor, sollte die russische Nationalmannschaft von der Weltmeisterschaft 2027 ausgeschlossen werden. Verbandschef Wladislaw Tretjak bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Tass, dass ein offizieller Antrag auf finanzielle Entschädigung bereits bei der Ethikkommission der Internationalen Eishockey-Föderation ( IIHF) eingereicht wurde. Diese Eskalationsstufe markiert eine neue Phase im anhaltenden Konflikt um die sportliche Reintegration Russland s nach den Sanktionen infolge des Kriegs in der Ukraine.

Rechtliche Schritte und Entschädigungsforderungen

Die rechtlichen Maßnahmen zielen darauf ab, die wirtschaftlichen Folgen eines möglichen Ausschlusses abzusichern. Sollte Kanada, das im Dezember die U20-Weltmeisterschaft ausrichtet, oder Deutschland, das im Jahr 2027 die Herren-WM hostingt, die Einreise der russischen Athleten verweigern, drohen Moskau mit weitreichenden Konsequenzen. Tretjak erklärte nach einer Beratung mit Kremlchef Wladimir Putin und weiteren hochrangigen Sportfunktionären, dass Russland nicht nur die Entschädigung, sondern auch die Verlegung der Wettkämpfe sowie Sanktionen gegen die Veranstalter fordern werde.

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Dieser harte Kurs steht im direkten Widerspruch zu den politischen Positionen der kommenden Gastgeberländer. Die kanadische Regierung hatte bereits angekündigt, der russischen Auswahl keine Visa für das Turnier am Jahresende auszustellen. In Deutschland ist die Lage ebenfalls klar geregelt. Die Bundesregierung hat signalisiert, dass eine Ausrichtung der WM 2027 unter der Bedingung einer russischen Teilnahme faktisch nicht möglich sei. Diese politische Hürde stellt das deutsche Organisationsteam vor massive rechtliche und finanzielle Herausforderungen.

Politische Positionen und internationale Reaktionen

Die Ablehnung einer russischen Teilnahme ist nicht nur auf Kanada und Deutschland beschränkt. Mehrere weitere Nationen, darunter Weltmeister Finnland, haben androht, den Wettbewerben fernzubleiben, falls russische Teams zugelassen werden. Diese diplomatische Spaltung im internationalen Sport zwingt die IIHF zu einer schnellen und konsensfähigen Lösung. Wladimir Putin betonte in seiner Ansprache, dass die russische Seite den juristischen Weg konsequent weiterverfolgen werde, um die Rechte der Sportler zu wahren.

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Putin kritisierte scharf das Verhalten der westlichen Gegner. Er erklärte, dass die Gegenseite das Rechtssystem ignoriere und sämtliche Grundsätze der Olympischen Charta missachte. Das Ziel Moskous ist es, die Teilnahme an internationalen Wettbewerben über die Sportjustiz, einschließlich des Internationalen Sportgerichtshofs (Cas), durchzusetzen. Die russische Führung betrachtet die aktuellen Ausschlüsse als unrechtmäßig und plant, diese Entscheidungen vor Gericht anzufechten.

Auswirkungen auf den Deutschen Eishockeybund

Für den Deutschen Eishockeybund (DEB) stellt die andauernde Unsicherheit ein erhebliches operatives Problem dar. Frank Lutz, der Vorsitzende des DEB-Vorstands, forderte eine rasche Klärung der heiklen Frage durch die IIHF. Lutz wies darauf hin, dass zwar verständlich sei, dass eine Lösung nicht über Nacht getroffen werden könne. Es sei jedoch für den Verband undurchführbar, die Klärung noch über mehrere Wochen hinauszuziehen, da dies die Planungssicherheit komplett zerstöre.

Die wirtschaftlichen Risiken für den deutschen WM-Gastgeber sind signifikant. Ein lang andauernder Rechtsstreit könnte zu Absagen von Sponsoren und einem Rückgang der Ticketverkäufe führen. Der DEB-Chef nannte die Wiederzulassung Russlands und die daraus resultierenden Konsequenzen für das Turnier ein konkretes ökonomisches Risiko, das die finanzielle Stabilität der gesamten Veranstaltung bedroht. Die IIHF steht unter starkem Druck, diese Situation zu entschärfen, um den Sport und die Wirtschaft der Gastgeberländer zu schützen.